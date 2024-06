Le mystérieux retrait du profil d’Azov par le projet de recherche financé par le gouvernement a été suivi par une décision du département d’État pour permettre à l’unité de droite controversée de recevoir l’aide militaire étatsunienne..

Le Mapping Militants Project (MMP) de l’Université Stanford, une initiative financée par le gouvernement des États-Unis qui mène des recherches sur les « organisations militantes ou extrémistes violentes », a discrètement retiré son profil sur le bataillon Azov au début du mois dernier. Le bataillon Azov (maintenant connu sous le nom de 12e brigade spéciale « Azov ») est une unité de la Garde nationale ukrainienne tristement célèbre pour son utilisation des insignes néo-nazis, le recrutement de combattants étrangers d’extrême droite et les crimes de guerre présumés. Le retrait mystérieux du profil Azov du MMP de Stanford a été suivi environ un mois plus tard par la levée par le département d’État étatsunien de l’interdiction de l’assistance militaire à l’unité, soulevant des questions sur les motifs du retrait de la page Web.

Le retrait du MMP d’Azov est important en ce sens qu’il pourrait servir à orienter la politique étrangère des États-Unis. Bien que le MMP ait été créé et ait fonctionné avec le financement des ministères de la Défense et de la Sécurité intérieure, les articles rédigés par ses chercheurs sont cités dans des recherches universitaires, des rapports et des témoignages au Congrès, des institutions et des initiatives financées par le gouvernement, et des organismes fédéraux. Le site Web fonctionne comme une source d’information faisant autorité sur les groupes militants et extrémistes, leurs interactions et leurs connexions au fil du temps. À tout le moins, le retrait d’Azov signifie que la liste du MMP ne contredit plus la décision du département d’État autorisant l’aide militaire étatsunienne au groupe et ne peut donc pas être utilisée pour le critiquer... Lire la suite