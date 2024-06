Expulsions et contrôles policiers : à deux mois des JO, le « nettoyage social » s’amplifie

Mediapart, 05.06.24

Inégalités. Le collectif Le Revers de la médaille, qui regroupe une centaine d’associations accompagnant les plus précaires, publie un rapport qui documente la manière dont Paris et sa région traitent les sans-abri avant les JO. On constate une hausse des expulsions ou des évacuations de lieux de vie informels...

