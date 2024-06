France, la moitié des policiers et des gendarmes acquise au Rassemblement National

Mondafrique, 26.06.24

Alors qu’Emmanuel Macron évoque le risque de guerre civile après les Législatives du 30 juin et du 7 juillet, force est de constater qu’entre 40 % et 55 % des policiers et des gendarmes en France votent à l’extrême droite. Or le Rassemblement National, s’il parvient au pouvoir, ne manquera pas de s’appuyer sur les forces de l’ordre radicalisées avec le risque de nombreuses violences dans les commissariats et de confrontations brutales dans les rues à l’occasion des mobilisations qui auront alors fatalement lieu. Comme le pointe notre dessinateur Pacide, le flou et le minimalisme du programme de Jordon Bardella qui parvient à ne donner aucun chiffrage de ses mesures pourraient bien masquer un positionnement inquiétant pour les libertés publiques comme s’en inquiète publiquement Amnesty International... Lire la suite