Guerre de Gaza : Benjamin Netanyahu s’adressera au Congrès étatsunien le 24 juillet

Article originel : Gaza war: Israel’s Benjamin Netanyahu to address US Congress on July 24

Al Jazeera, 07.06.24

La dernière invitation du Congrès montre le soutien des États-Unis à Israël malgré l’indignation mondiale sur la guerre d’Israël contre Gaza... Lire la suite