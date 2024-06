Guerre entre Israël et le Hamas : soupçons de torture sur des détenus palestiniens (France 2)

Guerre entre Israël et le Hamas : soupçons de torture sur des détenus palestiniens

Jt France 2, 04.06.24



Le centre de détention Sde Teiman, en Israël, est soupçonné de mauvais traitements sur les prisonniers palestiniens. Les détenus seraient menottés et ne pourraient pas bouger.

Une photo de prisonnier les yeux bandés, mains sur la tête et de détenus derrières les grilles ont choqué. Elles sont parues dans la presse israélienne et révèlent l'existence du centre de détention Sde Teiman, du nom d'une base militaire dans le sud du pays. Des prisonniers de Gaza, soupçonnés de terrorisme par les Israéliens, sont retenus dans ce centre, mais la Croix Rouge internationale n'y est jamais entrée... Lire et voir la suite