Inside Force 400 : espions et sabotages dans la guerre secrète étatsunienne contre le Yémen (MintPress News)

Inside Force 400 : espions et sabotages dans la guerre secrète américaine contre le Yémen

Par Ahmed AbdulKareem

MintPress News, 17.06.24

Les histoires tragiques de morts civiles dues à des renseignements faux ou trompeurs, souvent obtenus par des collaborateurs locaux mal payés, ne sont pas de simples reliques du passé. Ces incidents, autrefois courants dans les villes afghanes et irakiennes pendant leurs occupations américaines respectives, laissent désormais leurs traces dans le Yémen déchiré par la guerre. Le soir du 31 mai, Radio Hodeidah diffusait la tragique nouvelle de Gaza lorsqu'une violente explosion a coupé son signal. La frappe, menée par des avions américains, a détruit le bâtiment de la radio. Plusieurs navires commerciaux et une installation de la Garde côtière ont également été touchés au cours de l'opération, tuant au moins 16 personnes et en blessant 41 autres. Selon les aveux d'un informateur, la frappe a été menée sur la base des coordonnées fournies par des informateurs yéménites à une unité de renseignement américano-israélienne opérant au Yémen appelée Force 400. Après avoir échoué à arrêter les opérations de l’armée yéménite dans la mer Rouge, la mer d’Oman et l’océan Pacifique, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commencé à recruter des locaux pauvres comme informateurs et espions, offrant des récompenses financières à ceux qui sont prêts à échanger des renseignements locaux contre de l’argent. L’une des plus importantes de ces opérations est la Force 400, une opération de renseignement conjointe menée par Washington et Tel Aviv. Récemment, les services de sécurité yéménites, avec l'aide de résidents locaux, ont arrêté plusieurs informateurs travaillant pour le réseau. MintPress News a interviewé plusieurs de ces informateurs pour avoir un aperçu de la guerre fantôme menée par les États-Unis au Yémen. Une guerre qui entraîne souvent des pertes civiles et des troubles politiques. Ces opérations ne visent pas à servir les intérêts américains mais à protéger Israël alors qu’il mène sa campagne génocidaire à Gaza. À l'intérieur de la Force 400 La Force 400 est basée à Mokha, dans le sud-ouest du Yémen. Ammar Mohammed Abdullah Saleh al-Ahmar, ancien agent de la National Security Agency, dirige l'unité gérée par des officiers américains, israéliens et émiratis. Sa mission est de recruter des locaux pour surveiller les sites de lancement de missiles et de drones et recueillir des informations sur les forces armées yéménites, permettant ainsi aux États-Unis et au Royaume-Uni d'attaquer. ISA, qui a demandé que seules ses initiales soient utilisées en raison de la nature dangereuse de son travail, est issu d'une famille pauvre de Hodeidah. Il a été recruté par la Force 400 avec une poignée d'autres espions. En janvier et février, il a vendu des informations cruciales aux services de renseignement américains et israéliens, ce qui a donné lieu à des attaques ciblées qui ont coûté la vie à neuf civils. L'ISA était chargée de surveiller les mouvements navals, les sites de lancement de missiles et les renforts militaires et de transmettre ces informations aux gestionnaires de la Force 400.

Des membres d'équipage travaillent dans le centre d'information de combat du destroyer lance-missiles USS Laboon, au large de la côte ouest du Yémen, le 12 juin 2024. Bernat Armangue | AP[/caption] « J'ai photographié des sites appartenant à la marine yéménite alors qu'elle se préparait à des opérations contre les navires israéliens en mer Rouge. J’ai également fourni aux renseignements américains les coordonnées des salles d’opérations, de deux bateaux militaires dans la région d’Al-Jah et des fermes à partir desquelles des missiles balistiques étaient lancés », a déclaré l’ISA à MintPress. Nous avons été formés pour surveiller les coordonnées via Google et Android Maps et les envoyer à Anbar via WhatsApp.

L'ISA travaillait sous le commandement d'Ahmed Abourah, membre du renseignement de la septième brigade de la Garde républicaine et officier de la Force 400. Selon l'ISA, la mission d'Abourah était principalement de recruter davantage d'espions pour cette cause. Nous avons reçu des ordres d'Anbar, dans la ville de Mokha, d'Ammar Saleh, surnommé al-Faris. Les ordres étaient relayés par Ahmed Abourah, qui assistait à des réunions dans l'Anbar avec des étrangers. J'ai participé à plusieurs de ces réunions. Nous avons également été formés dans le camp d’Abu Musa à Al-Khawkha, dirigé par al-Faris. AAS, un autre agent de la Force 400 qui a demandé que son nom ne soit pas utilisé, a déclaré à MintPress que la salle des opérations de la Force 400, que les informateurs appelaient « Anbar », est hautement sécurisée. Quatre portes distinctes sont nécessaires pour entrer. La première est appelée la porte yéménite, où a lieu l'inspection initiale, suivie par Yafa, la deuxième porte. Les soldats soudanais gardent la troisième porte, qui mène à la quatrième porte, administrée et tenue par les Émiratis. Il existe une prison près d’Anbar qui sert à héberger les détenus et parfois à les torturer. Selon AAS, « les ordres de détenir, de libérer ou de torturer des détenus sont donnés soit par al-Faris, soit par les Émiratis. Il m’est apparu clairement que les informations que je fournissais aux services de renseignement américains et israéliens étaient précieuses car dès que les informations parvenaient à al-Faris, les avions et les cuirassés américains ont immédiatement pris pour cible [cet endroit]. J’ai vu la destruction dans ces lieux avant d’être arrêté. MHM, issu d'une famille tribale d'Al-Tuhaytah, a détaillé l'utilisation de noms de code et de cryptage pour communiquer. Des termes comme « abeille » pour les missiles, les avions et les drones, ainsi que « vache » pour les chars et « mouton » pour l’armée, ont été utilisés pour dissimuler leurs activités. Le MHM et d’autres agents surveillaient les sites de lancement de missiles et les mouvements militaires, fournissant ainsi des renseignements cruciaux pour les attaques américaines et israéliennes. YMK, issu d'une famille conservatrice du district d'al-Hawk à Hodeidah, s'est vu confier la tâche de surveiller les opérations minières, les sites de lancement de missiles et d'autres renseignements militaires sensibles. Après qu'AnsarAllah ait lancé des missiles vers des cuirassés américains et israéliens depuis ad-Durayhimi, Ahmed Balous Ateeq, membre de la Force 400, m'a contacté. Il m'a demandé de surveiller les lieux et les fermes d'où des missiles étaient lancés vers les navires israéliens. Il m'a demandé des informations sur l'équipement utilisé à Ad-Durayhimi, comme l'emplacement des tireurs d'élite, des chars et les lieux où les soldats se rassemblaient.

Un Yéménite monte la garde sur le navire israélien Galaxy, saisi par Ansar Allah, dans le port de Saleef, près de Hodeidah, au Yémen, en mai. 12, 2024. Oussama Abdulrahman | AP[/caption] « J'ai également été chargé d'étudier dans quelle mesure la population locale soutenait les opérations menées par Ansar Allah. Au final, j’ai pu surveiller un certain nombre d’endroits à partir desquels des missiles et des drones étaient lancés, un certain nombre de dépôts d’armes, des tranchées et des îles, qui ont tous été ensuite pris pour cible par des avions et des cuirassés américains.» YMK a déclaré à MintPress, ajoutant: "Et je me sens coupable." Alors que YMK et ISA vendaient strictement des informations, d’autres informateurs sont allés plus loin. L'AAS et d'autres actifs de la Force 400 qui ont parlé à MintPress pour cet article ont été chargés d'activités standard de collecte de renseignements, telles que l'identification des sites de lancement et le reporting des renforts. Mais ils ont également mené des missions de sabotage déguisés en douaniers, comme incendier des véhicules militaires contre paiement, une tâche destinée à déclencher des troubles civils qui leur a rapporté la belle somme de 800 dollars par mission. « Nous avons incendié plusieurs pétroliers militaires. Nous avons également incendié des voitures appartenant à des citoyens à Beit al-Faqih et dans la région de Husseiniya. Deux informateurs devenus saboteurs, OAK et AIJ, ont déclaré à MintPress. Afin de garantir le succès de leurs opérations, les informateurs ont été formés à tirer parti des normes culturelles conservatrices du Yémen, notamment du tabou selon lequel les militaires et les policiers de sexe masculin fouillent les femmes. SMA, un actif local de la Force 400, a détaillé le processus. Lors de l'une des opérations, je me suis déguisé avec une robe de femme offerte par un agent de la Force 400 nommé Omar Mahlouf. Ensuite, je me suis rendu dans une zone où était garée la voiture d'un citoyen, une Toyota Hilux, et j'ai pu y mettre le feu. Nous avons envoyé une vidéo documentant l’incendie à notre contact chez Force 400. » Opérations conjointes et milices locales La réussite d’Israël à prendre pied dans le sud-ouest du Yémen en tirant parti de son alliance avec les Émirats arabes unis est un secret de polichinelle. Avant le début du blocus des navires israéliens par Ansar Allah, la normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis avait apparemment commencé en août 2020. Les deux pays ont établi des centres militaires et de renseignement sur l'île yéménite de Socotra, située à environ 240 kilomètres à l'est de la côte somalienne et à 380 kilomètres au sud de la côte somalienne. Péninsule arabique. Ils ont également construit des installations militaires conjointes sur l’île Mayon, située à l’extrémité sud du détroit de Bab al-Mandab, un endroit crucial pour surveiller les mouvements des navires. Selon des sources officielles d'Ansar Allah, le Mossad israélien et les Émirats arabes unis dirigent depuis des années des salles d'opérations conjointes sur la côte ouest du Yémen, notamment dans le district d'Al-Mukha, la ville d'Aden et l'île de Socotra. Ces opérations sont soutenues par des milices locales qui combattent Ansar Allah pour le pouvoir dans l’ouest du Yémen depuis plus d’une décennie, comme les forces notoires de Tariq Afash et le Conseil de transition du Sud soutenu par les Émirats arabes unis.