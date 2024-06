Joe Biden flanche lors de son débat face à Donald Trump. Biden souvent confus (Vidéo)

CNN Presidential Debate: President Joe Biden and former President Donald Trump

Joe Biden flanche lors de son débat face à Donald Trump Mediapart, 28.06.24 Dépêche Sur scène, le président démocrate est souvent apparu confus, mâchant ses mots et s’emmêlant plus d’une fois les pinceaux. En face, Donald Trump, condamné au pénal fin mai, a lui largement imposé son style... Lire la suite

Who Won the Debate? Biden Stumbles Left Trump on Top ("Qui a gagné le débat? Biden trébuche en laissant Trump au sommet")

New York Times, 28.06.24