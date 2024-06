Julian Assange arrive libre en Australie (WSWS)

L’attaque bipartisane contre le premier amendement, qui constitue la principale protection de la liberté d’expression et de la liberté de la presse aux États-Unis, souligne un tournant vers l’autoritarisme lié à une inégalité sociale massive et à l’éruption de la guerre impérialiste à l’échelle mondiale.

Le tribunal a approuvé un accord en vertu duquel Assange a plaidé coupable d’une seule infraction à la loi américaine sur l’espionnage (Espionage Act). Cet accord représente une victoire pour Assange et un recul de l’État américain, qui cherchait depuis 2019 à poursuivre l’éditeur de WikiLeaks pour 17 chefs d’accusation relevant de la loi sur l’espionnage et passibles d’une peine maximale de 170 ans d’emprisonnement.

Pollack a déclaré:

L’affaire contre lui est terminée. C’est une affaire qui n’aurait jamais dû être engagée. J’espère que nous n’aurons jamais d’autre affaire de ce genre. Il a fait un grand sacrifice pour nous tous, pour la liberté des médias, pour la liberté d’expression.

Stella Assange a déclaré que la libération d’Assange «a nécessité des millions de personnes, des personnes travaillant dans les coulisses, des personnes manifestant dans les rues, pendant des jours, des semaines, des mois et des années, et nous y sommes parvenus». C’est ce qui a créé «l’espace» pour les négociations avec le ministère américain de la Justice, l’accord de plaidoyer éventuel et l’implication des autorités australiennes sous l’actuel gouvernement travailliste pour le faciliter, a-t-elle ajouté.

Stella Assange s’exprime lors d’une conférence de presse au Parlement après l’arrivée du fondateur de WikiLeaks Julian Assange en Australie, à Canberra, le 27 juin 2024. [AP Photo/Rick Rycroft]

Soulignant les torts causés à son mari par la poursuite américaine, Stella a déclaré:

Julian voulait que je remercie sincèrement tout le monde. Il voulait être ici, mais vous devez comprendre ce qu’il a enduré. Il a besoin de temps, il a besoin de récupérer et c’est un processus.

Expliquant les facteurs sous-jacents à la rétractation des États-Unis, Stella a déclaré: «Il est important de reconnaître que la libération de Julian et l’avancée des négociations ont eu lieu à un moment où l’affaire judiciaire au Royaume-Uni avait progressé». La Haute Cour avait accepté d’autoriser Julian Assange à faire appel de l’extradition, lors d’audiences qui auraient eu lieu les 9 et 10 juillet.

Il s’agit de la première grande victoire juridique pour Assange en plusieurs années de procédure d’extradition de la Grande-Bretagne vers les États-Unis. Depuis le début de l’année 2021, les procureurs américains, aidés par les autorités judiciaires britanniques, avaient organisé les audiences de manière à ce que les questions de fond de l’affaire ne fassent pas l’objet d’une procédure judiciaire.

Stella a expliqué que dans son appel de juillet:

Julian aurait pu soulever l’argument du premier amendement devant la Haute Cour. C’est dans ce contexte que les choses ont enfin commencé à bouger. Elle a révélé à quel point le gouvernement américain est mal à l’aise à l’idée que ces arguments soient entendus.

En effet, «cette affaire est une attaque contre le journalisme, une attaque contre le droit du public à savoir, et elle n’aurait jamais dû être intentée. Julian n’aurait jamais dû passer un jour en prison».

Dans les commentaires qui ont suivi, Stella a déclaré que si «nous célébrons aujourd’hui la liberté de Julian,»

C’est aussi un jour où j’espère que les journalistes, les rédacteurs en chef et les éditeurs du monde entier réalisent le danger de cette affaire américaine contre Julian, qui a abouti à une condamnation pour avoir recueilli et publié des informations dans l’intérêt du public, qui était vraie et que le public méritait de connaître.

Cette affaire a créé un «précédent» qui «peut être et sera utilisé à l’avenir contre le reste de la presse».

La liberté de la presse est de moins en moins protégée, et non de plus en plus, a-t-elle averti. Le seul «bon résultat» dans cette affaire aurait été qu’elle soit abandonnée par le gouvernement Biden. Cela n’ayant pas été le cas, tous les journalistes se retrouvent «dans une position aussi vulnérable que celle de Julian».

S’adressant directement aux médias rassemblés, Stella a souligné qu’il fallait résister à cette situation dans une lutte de tous ceux qui défendent la liberté de la presse. Une telle «mobilisation» des journalistes et des éditeurs «aurait dû se produire il y a des années», a-t-elle déclaré. Le fait qu’elle n’ait pas eu lieu «a abouti à cette condamnation». Assange ne serait gracié que si «la presse s’unissait pour s’opposer à cette condamnation».

Stella et l’avocate d’Assange, Jennifer Robinson, ont remercié le gouvernement travailliste pour son rôle dans le dénouement de l’affaire. Le Premier ministre travailliste, Anthony Albanese, a tenu une conférence de presse mercredi soir, présentant son gouvernement comme ayant joué un rôle important dans le dénouement.

Albanese a toutefois confirmé l’année dernière que, dans ses démarches limitées auprès des États-Unis au sujet d’Assange, il ne demandait pas au gouvernement Biden d’abandonner complètement les poursuites. Cela a contribué à créer les conditions dans lesquelles Assange ne pouvait être libéré qu’en plaidant coupable.

L’accord de plaidoyer était avant tout le résultat de considérations tactiques du gouvernement Biden. Il craignait que d’autres révélations sur la criminalité de l’accusation et la perspective d’une extradition n’attisent la colère et l’opposition des masses dans le contexte d’une crise politique de plus en plus profonde aux États-Unis.

Comme l’expliquait une déclaration du comité de rédaction du WSWS:

Bien qu’Assange soit libre, l’offensive capitaliste mondiale contre les droits démocratiques ne fait que s’accélérer. Chaque recul tactique de l’impérialisme est suivi d’une contre-attaque plus brutale.

En Australie, comme aux États-Unis, le gouvernement supervise une répression brutale de l’opposition à l’assaut israélien sur Gaza. Les lanceurs d’alerte sont poursuivis en justice. David McBride, par exemple, a été envoyé en prison le mois dernier avec le soutien du gouvernement travailliste pour avoir fait la lumière sur les crimes de guerre australiens en Afghanistan, y compris le meurtre de civils.

La déclaration du WSWS indique que:

Les conditions fondamentales qui sous-tendent la persécution d’Assange – la guerre mondiale et les niveaux extrêmes d’inégalité sociale – non seulement persistent, mais s’intensifient.

Cela souligne le fait que «la lutte pour les droits démocratiques doit être enracinée dans la classe ouvrière et liée à la lutte pour le socialisme et contre la guerre impérialiste».

(Article paru en anglais le 27 juin 2024)