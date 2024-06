L’armée israélienne a tué 500 travailleurs de la santé de Gaza — deux par jour depuis le début de l’assaut selon l'ONU (Common Dreams)

L’armée israélienne a tué 500 travailleurs de la santé de Gaza — deux par jour depuis le début de l’assaut Article originel : Israeli Military Has Killed 500 Gaza Healthcare Workers—Two a Day Since Assault Began Par Jake Johnson Common Dreams, 26.06.24

"Cela ne peut plus durer", a déclaré un défenseur. "Toute violation grave potentielle doit faire l’objet d’une enquête indépendante et les responsables doivent être traduits en justice."





Les médecins et les organisations humanitaires ont exigé des enquêtes et des actions internationales mercredi après que les Nations Unies aient annoncé que l’armée israélienne avait maintenant tué 500 travailleurs de la santé à Gaza, soit environ deux par jour en moyenne, au cours de ses presque neuf mois d’assaut contre l’enclave palestinienne assiégée.

Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré dans une déclaration mardi que les forces israéliennes ont tué des centaines de travailleurs de la santé "dans le contexte d’attaques systématiques contre des hôpitaux et d’autres établissements médicaux en violation des lois de la guerre." L’Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 460 attaques contre des travailleurs de la santé et des infrastructures à Gaza depuis le 7 octobre.

"Le dernier travailleur de santé tué serait M. Hani Al Ja’afarwi, chef des services d’urgence et d’ambulance d’une clinique de santé dans la ville de Gaza le 23 juin 2024", a déclaré le Bureau des droits de l’homme de l’ONU. "De nombreux travailleurs de la santé sont également morts avec les membres de leur famille lorsque des bâtiments résidentiels ont été frappés par les Forces de défense israéliennes (Tsahal)."

Le dernier décompte de l’ONU ne comprenait pas Fadi Al-Wadiya, un employé de 33 ans de Médecins sans frontières (MSF) qui a été tué avec cinq autres personnes mardi dans une attaque dans la ville de Gaza. MSF n’a pas explicitement attribué la responsabilité de l’attaque, que le groupe a décrite comme "un autre exemple brutal du meurtre insensé de civils palestiniens et de travailleurs de la santé à Gaza."...