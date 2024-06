L’arrestation de deux français en Centrafrique, un coup fourré des Russes (Mondafrique)

e lundi 10 juin 2024, deux ressortissants possédant la double nationalité française et algérienne, Haçade Bensalem et Samir Antonio Osmaniont, ont été arrêtés par la gendarmerie centrafricaine à leur domicile de Ouango dans le 7ème arrondissement de Bangui sur l’instigation des mercenaires russes présents dans le pays et sans le feu vert du Président Touadera, alors que ce dernier tente un rapprochement avec la France.. Lire la suite