L’assassinat raté de Robert Fico soulève le spectre du complot occidental Article originel : Robert Fico’s failed assassination raises specter of Western plotting Par Kit Klarenberg The GrayZone, 03.06.4

La position indépendante du Premier ministre slovaque Robert Fico lui a valu la colère de l’OTAN et de l’UE. Un complot dirigé par l’Occident pour destituer son gouvernement gênant a-t-il déclenché sa tentative d’assassinat ?

Le 15 mai, le Premier ministre slovaque Robert Fico a été presque assassiné en plein jour. Tout en serrant la main des partisans lors d’une apparition publique, un homme armé lui a tiré deux fois dans l’abdomen et une fois dans l’épaule. L’attaque l’a laissé se battre pour sa vie tandis que les autorités couraient après des indices, et de nombreux observateurs au pays et à l’étranger se demandaient les motivations du présumé assassin et si des acteurs étrangers étaient en quelque sorte responsables de l’attaque. Et malgré l’arrestation instantanée du tireur, ces questions persistent encore des semaines plus tard.

Fico, une figure politique slovaque chevronnée, a été réélue en septembre 2023 au milieu d’une vague de ressentiment public sur la guerre par procuration en Ukraine, promettant de mettre fin aux approvisionnements en armes à Kiev et aux sanctions anti-russes. Pendant la campagne électorale, les dirigeants occidentaux, les journalistes et les experts ont agressivement attisé les craintes d’un retour au pouvoir du candidat « pro-Poutine », « populiste ». Le Centre ukrainien pour la lutte contre la désinformation, soutenu par l’Occident, l’a accusé publiquement d’avoir propagé l’infoterreur en avril 2022...

