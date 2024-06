L’enquête de l’ONU sur Gaza révèle qu’Israël a commis des crimes de guerre, incluant notamment la famine, la torture et le meurtre (Democracy Now!)

L’enquête de l’ONU sur Gaza révèle qu’Israël a commis des crimes de guerre, incluant notamment la famine, la torture et le meurtre

Article originel : U.N. Inquiry on Gaza Finds Israel Committed War Crimes Including Starvation, Torture and Murder

Democracy Now!, 11.06.24





Un nouveau rapport d’un organisme indépendant des droits de l’homme de l’ONU révèle qu’Israël et des groupes armés palestiniens ont commis des crimes de guerre depuis l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre. Le rapport accablant de l’ONU accuse Israël d’utiliser la famine comme méthode de guerre. transférer de force et diriger intentionnellement des attaques contre des civils. Il appelle les dirigeants israéliens à mettre immédiatement fin aux attaques qui ont entraîné le meurtre et la mutilation de civils à Gaza, à mettre fin au siège, à mettre en œuvre un cessez-le-feu et à payer des réparations. Le rapport appelle également à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas...Lire la suite