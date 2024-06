L'ère de l'Ego-politique : Ciotti, Maréchal, Glucksmann...

Bienvenue dans la culture du Self en poltitique ou de l'égo-politique où l'égo semble être le principal maître à bord et oû la concertation démocratique a été sacrifiée sur l'autel des ambitions personnelles ! Toutefois, on se doit aussi de reconnaûitre que la précipitation et l'urgence dans lesquelles Macron a organisé ces élections législatives anticipées ont considérablement amplifié cette tendance qui sommeille en tout politique et au-delà.

Ego-politique :

"Culte du terrain et de la proximité, hyper-réactivité à l’événement, mise en scène de soi. . . : les façons de faire de la politique ont profondément changé en quelques décennies. Sous l’influence toujours plus forte des médias et de la logique présidentielle, le champ politique apparaît de plus en plus comme affrontement entre des personnalités. Celles-ci s’émancipent volontiers des rôles institutionnels et des partis politiques pour privilégier le jeu médiatique et mettre en avant un style individuel qui ne craint plus la singularité..." L'ego-politique. Essai sur l'individualisation du champ politique, Le Bart Christian, 2013