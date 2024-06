L’ingérence britannique en Macédoine se retourne contre elle, exposant les machinations du coup d’État Article originel : British meddling in Macedonia backfires, exposing coup machinations Par Kit Klarenberg The GrayZone, 15.06.24

Charles Garrett, un agent de renseignement britannique apparent, s’est associé à un procureur local pour inculper à tort des personnalités publiques macédoniennes et renverser le gouvernement du pays. Partout où Garrett va dans la région, des coups d’État semblent suivre.

Les médias occidentaux ont manifesté peu d’intérêt lorsque le parti anti-occidental VMRO-DPMNE a remporté une victoire écrasante aux élections présidentielles et législatives de la Macédoine le 8 mai. Cependant, le développement sismique pourrait inverser le mouvement, une révolution des couleurs orchestrée a été déclenchée il y a près d’une décennie, ce qui a mis le gouvernement de Skopje sur une voie guidée par l’UE et l’OTAN. Pour y parvenir, il a fallu une corruption et une criminalité endémiques, et un changement de nom méprisé localement.

L’ingérence britannique a figuré au centre de cette opération de changement de régime, avec un agent du MI6 apparemment nommé Charles Garrett attisant des problèmes sur le terrain tout en coordonnant avec les acteurs de l’opposition. Garrett entretenait un lien intime évident avec un procureur local véreux et prestigieux qui utilisait des preuves d’écoute électronique obtenues illégalement et fortement contaminées pour inculper et faire chanter à tort des dizaines de personnalités publiques macédoniennes. Garrett semble avoir été en mesure de profiter indûment de cette relation... Lire la suite