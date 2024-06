La Chambre des représentants étatsuniennes a voté pour dissimuler le nombre de morts de la guerre d’Israël contre Gaza (The Intercept)

62 démocrates se joignent à 207 républicains pour dissimuler le nombre de morts à Gaza

Article originel : 62 Democrats Join 207 Republicans in Vote to Conceal Gaza Death Toll

Par Prem Thakker

The Intercept, 27.06.24

...La Chambre des représentants a voté pour dissimuler le nombre de morts de la guerre d’Israël contre Gaza.

Jeudi, les législateurs ont voté 269-144 sur un amendement visant à interdire au département d’État de citer des statistiques du ministère de la Santé de Gaza. Cette mesure fait partie du projet de loi de crédits annuel du département d’État. Il a été dirigé par les représentants démocrates. Jared Moskowitz, Fla., et Josh Gottheimer, N.J., et les représentants républicains Joe Wilson, S.C.; Mike Lawler, N.Y.; et Carol Miller, W.V.

Au total, 62 démocrates se sont joints à 207 républicains pour soutenir l’amendement....

