La Cour fédérale entend un appel dans une affaire accusant Biden de complicité dans le génocide de Gaza (Common Dreams)

La Cour fédérale entend un appel dans une affaire accusant Biden de complicité dans le génocide de Gaza

Par Brett Wilkins

Common Dreams, 10.06.24

"Le génocide ne peut jamais être un choix légitime de politique étrangère", a soutenu l’avocat d’un demandeur.





À la suite du rejet, plus tôt cette année, d’une poursuite fédérale accusant les hauts responsables de l’administration Biden de ne pas avoir empêché le génocide soutenu par Israël à Gaza, La 9e Cour d’appel de San Francisco a commencé lundi à entendre un appel accéléré par des demandeurs palestiniens dans l’affaire...

