La France et le génocide des Tutsis. France-Rwanda. Alain Juppé, François Mitterrand et « les génocides » (Afrique XXI)

Parmi eux, on ne présente plus l’ancien secrétaire général de l’Élysée Hubert Védrine . Tout récemment, son successeur à la présidence de l’Institut François Mitterrand, Jean Glavany, a repris les mêmes éléments de langage, dénoncés le 5 mai par trois historiens (Jean-Pierre Chrétien, Marcel Kabanda et Vincent Duclert) dans Libération . Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande et qui fut rapporteur de la mission d’information parlementaire en 1998 « sur les opérations militaires menées par la France, d’autres pays et l’ONU au Rwanda entre 1990 et 1994 » 2 , conteste également, comme Jean Glavany, la dimension scientifique du travail de la commission Duclert, le réduisant à une sorte de tribunal populaire 3 .

Le « rapport Duclert » met au centre de la collaboration française avec les génocidaires rwandais le président de la République François Mitterrand. Or, trois ans après la remise du rapport à Emmanuel Macron, et alors que la société française comprend de plus en plus que le génocide des Tutsis fait partie de l’histoire de France, quelques « grognards mitterrandiens 1 » continuent de réciter leur version, en dépit du fait que leurs grosses ficelles aient été dévoilées.

Cette dernière fut longtemps victime d’une importante désinformation qui a consisté à entretenir le cliché raciste de « massacres interethniques », qui trouva son prolongement dans l’évocation de deux génocides : certes « les Hutus » avaient commis un génocide à l’encontre des Tutsis, mais ces derniers étaient également accusés d’avoir organisé un génocide des Hutus en représailles. L’une des plus grandes qualités du rapport de la commission Duclert est sans doute de faire fonction de digue face à la réécriture en France du génocide des Tutsis au Rwanda. Vincent Duclert a très clairement dénoncé la dimension négationniste de la thèse du « double génocide » et il a également réhabilité la parole de lanceurs d’alertes français, placardisés dans les années 1990.

À l’occasion des 30 e commémorations du génocide des Tutsis du Rwanda, quelques mitterrandiens sont montés une nouvelle fois au créneau pour contester le soutien des autorités françaises aux extrémistes rwandais qui ont préparé puis commis le génocide en 1994. Ces désormais fameuses « responsabilités lourdes et accablantes » documentées dans le rapport rendu en avril 2021 par la commission d’historiens présidée par Vincent Duclert, mais dénoncées depuis trente ans par des universitaires, journalistes ou militants, sont maintenant entendues et acceptées par la société française.

Le rapport de la commission, puis Vincent Duclert dans les médias, insistent sur la responsabilité première du chef de l’État, et l’opinion publique constate désormais l’incapacité des gardiens de sa mémoire à réaliser un « droit d’inventaire ». Mais il reste indispensable de comprendre que la lecture mitterrandienne du génocide des Tutsis a dépassé les clivages politiques, et que ceux qui étaient aux plus hautes responsabilités civiles et militaires ont pu s’y retrouver.

C’est le cas d’Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de cohabitation entre avril 1993 et mai 1995, aujourd’hui membre du Conseil constitutionnel, qui reprend lui aussi depuis trente ans les mêmes arguments que ces socialistes. Au regard de la convergence des positions de François Mitterrand et d’Alain Juppé à propos du génocide des Tutsis, de l’incapacité de ce dernier à assumer des « responsabilités accablantes » au point de continuer à s’enfermer dans la crypte de la mitterrandie, et compte tenu également de l’importance de ses responsabilités au sein de l’exécutif français en 1994, il est étonnant qu’Alain Juppé, très rare acteur de l’époque encore en fonction aujourd’hui, passe autant inaperçu lorsqu’il s’agit de dénoncer le soutien des autorités françaises aux extrémistes rwandais. Or ce serait une erreur de réduire ce soutien à la personne de François Mitterrand, ou seulement à ses héritiers « naturels ».

« Nous n’avons jamais eu de divergence sérieuse »

En 2019, Alain Juppé précisait au journaliste Laurent Larcher, dans son livre Rwanda. Ils parlent : témoignages pour l’histoire (Le Seuil, 2019), à propos de l’engagement français au Rwanda : « Un homme comme Bernard Cazeneuve, pour qui j’ai une très grande estime, est exactement sur la ligne que je viens de dire. Il l’a écrit, en disant : “Cessons de diaboliser la France.” Je parle de temps en temps avec lui et il m’a dit qu’il partageait à la fois totalement mon analyse et surtout ma version des faits. » Il peut sembler contre-intuitif de considérer qu’Alain Juppé se soit aligné sur la politique mitterrandienne concernant l’engagement au Rwanda, et participe depuis à sa défense. Mais dans ses mémoires publiées en 2023 (Une histoire française, Tallandier), Alain Juppé écrit : « Il est de notoriété publique que, pendant deux ans, nos relations [avec François Mitterrand] auront été bonnes. » Puis : « Nous n’avons jamais eu de divergence sérieuse. » Et encore : « Au-delà du formalisme de nos relations de travail, une compréhension, et même un lien personnel se tissèrent entre le président et moi. »

Le rapport Duclert confirme cette proximité entre les positions de François Mitterrand et celles d’Alain Juppé : « Proche de Matignon, le ministère de la Défense avec François Léotard travaille étroitement avec Édouard Balladur [le Premier ministre, NDLR], ainsi que le ministère de la Coopération, du moins durant la période de Michel Roussin. À l’inverse les relations sont parfois tendues entre Matignon et le ministère des Affaires étrangères, ce dernier épousant davantage les visions de l’Élysée. » Les membres de la commission relèvent qu’Alain Juppé partage avec le président de la République la même conception raciale et ethniciste du Rwanda (p. 397), qu’ils sont en accord sur la préparation de l’opération « militaro-humanitaire » Turquoise (déployée au Rwanda du 22 juin au 21 août 1994), puis sur l’option de créer une « zone humanitaire sûre » pour « arrêter les massacres » (et non un génocide). Le rapport précise : « Interviewé au même moment par des journalistes de Jeune Afrique4, Alain Juppé déclare que, sur le Rwanda, il a “la même analyse” que l’Élysée. »

Les nombreuses interviews de Vincent Duclert ont largement mis en avant la cécité des autorités françaises et, surtout, pour ne pas dire exclusivement, celle de Mitterrand. Le président de la République n’a pas voulu voir ni entendre qu’il maintenait une collaboration avec un régime de plus en plus noyauté par des extrémistes préparant puis commettant un génocide. À l’inverse, Alain Juppé a la réputation, qu’il entretient, d’avoir été le premier homme politique français à dénoncer le génocide des Tutsis. Pourtant, là encore, les positions des deux hommes se sont rejointes.

Une interprétation tribale dépolitisée

Cela a été trop peu relevé, mais le rapport de la commission Duclert considère que la reconnaissance du génocide des Tutsis par Alain Juppé, le 16 mai 1994 à Bruxelles (en marge d’une séance du Conseil des affaires générales de l’Union européenne) puis deux jours plus tard à l’Assemblée nationale, n’a pas de réelle consistance :