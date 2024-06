La France maintient son emprise militaire sur la Nouvelle-Calédonie dans un contexte de troubles persistants (WSWS)

Après sa visite de 18 heures en Nouvelle-Calédonie le 16 mai pour éviter les émeutes anticoloniales, le président français Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière que l’état d’urgence qu’il avait imposé ne serait pas prolongé «pour l’instant». L’état d’urgence de 12 jours a officiellement pris fin le 28 mai à 5 h du matin.

Depuis que des émeutes ont éclaté le 13 mai, impliquant principalement de jeunes autochtones kanaks mécontents, sept personnes ont été tuées et la capitale Nouméa ainsi que les quartiers environnants ont été dévastés. Plus de 300 personnes ont été blessées tandis que près de 500 ont été arrêtées. Les dégâts sont estimés à 1 milliard d’euros. Jusqu’à 500 entreprises et magasins ont été pillés ou détruits par des incendies criminels. De graves pénuries de nourriture et de carburant contribuent aux tensions actuelles.

Avant de quitter Nouméa, Macron a déclaré que la France n’imposerait pas les lois litigieuses qui visent à élargir les listes électorales du pays et à permettre à un plus grand nombre d’immigrés récents de voter, qui avaient provoqué les émeutes. Il n’a toutefois pas retiré ces lois.

Macron avait initialement posé la levée des blocages des manifestants comme condition préalable à la reprise de discussions «concrètes et sérieuses» sur l’avenir à long terme de la Nouvelle-Calédonie. Une «mission» composée de trois hauts fonctionnaires a été laissée sur place pour promouvoir la reprise du dialogue politique entre les dirigeants de tous les partis.

Macron a décrété que le couvre-feu du crépuscule à l’aube restait en vigueur et a annoncé que sept unités supplémentaires de gendarmes mobiles, soit 480 personnes, seraient envoyées par avion dans la colonie, ce qui porterait l’effectif total des forces de sécurité à 3.500 personnes. Il a de nouveau condamné les manifestants en déclarant que «cette violence ne peut prétendre représenter une action politique légitime».

Paris envoie également 16 véhicules blindés lourds. Le ministre de l’Outre-mer, Gérald Darmanin, a déclaré qu’ils «aideront les forces de l’ordre à mettre fin à tous les barrages routiers et à rétablir complètement l’ordre public dans l’archipel». Ces véhicules, équipés de mitrailleuses et de gaz lacrymogènes, ont été déployés lors des émeutes urbaines en France en juin 2023.

Macron a déclaré que la décision de ne pas renouveler l’état d’urgence visait à «permettre aux différentes composantes du FLNKS [Front de libération nationale kanak et socialiste, indépendantiste] de tenir des réunions et de pouvoir se rendre sur les barrages pour en demander la levée» – c’est-à-dire à rendre le FLNKS directement responsable de la mise au pas de la rébellion.

Les restrictions de circulation ont été levées et les assignations à résidence ont pris fin pour les leaders indépendantistes, dont Christian Tein du CCAT (Comité de coordination de l’action sur le terrain), considéré comme le principal organisateur des manifestations. Dans un discours publié sur les réseaux sociaux au lendemain de son invitation à rencontrer Macron, Tein avait demandé un assouplissement des mesures de sécurité pour pouvoir s’entretenir avec les militants.

Le FLNKS a toutefois admis qu’il ne pouvait pas persuader les manifestants de lever les barrages routiers, car les militants ne sont pas convaincus que Macron abandonnera la réforme électorale. Dans une lettre adressée à l’équipe de négociation de Macron, le FLNKS a déclaré: «Malgré plusieurs rencontres avec des militants mobilisés sur les barrages routiers et deux déclarations du FLNKS qui appellent à l’apaisement [...], ce message n’est guère entendu sur le terrain.»

La lettre, cité dans les médias le 4 juin, indique que le refus de Macron de garantir l’abandon de la réforme constitutionnelle «représente une réelle difficulté et empêche nos militants d’entendre l’appel au calme et à l’apaisement».

Le FLNKS est une alliance de quatre partis et sous-groupes indépendantistes, dont le CTAC. Il ne représente pas les intérêts des travailleurs et de jeunes autochtones, mais une couche privilégiée qui a bénéficié des arrangements dits de «partage du pouvoir» dans le cadre des accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) entrepris par la France pour mettre fin au mouvement indépendantiste et étouffer les conditions de la guerre civile des années 1980.

Les émeutes du mois dernier ont éclaté par le bas, échappant largement au contrôle des partis «indépendantistes» officiels. Elles expriment le mécontentement croissant de la classe opprimée, en particulier des jeunes Kanaks au chômage et aliénés, qui ne voient pas d’avenir dans un contexte d’inégalités croissantes et d’escalade de la crise économique. Les pillages et les dégradations visent souvent des entreprises associées aux couches les plus aisées de la population.

À Nouméa et dans sa périphérie, les opérations de sécurité se poursuivent. Plusieurs quartiers et routes d’accès principales sont toujours bloqués et contrôlés par les jeunes manifestants. Selon l’Agence France-Presse, les vols commerciaux à destination et en provenance de l’aéroport international de Nouméa-La Tontouta n’ont repris que le 5 juin, l’aéroport ayant été bloqué pendant des semaines par des barrages routiers.

Une vidéo partagée par le haut-commissariat de France montre d’intenses opérations de sécurité dans le quartier de Rivière-Salée, près du centre-ville de Nouméa, auxquelles participaient notamment une compagnie de CRS antiémeutes, des policiers d’élite du GIGN, quatre unités de gendarmes mobiles et des agents du RAID chargés de la lutte antiterroriste.

Des échanges de tirs entre la police et les manifestants ont eu lieu le 4 juin dans la banlieue de Saint-Laurent. Deux Kanaks ont été blessés par balle et sont dans un état critique à l’hôpital. Par ailleurs, trois policiers locaux font l’objet d’une enquête criminelle après la diffusion d’une vidéo qui montre l’un d’entre eux qui donne un coup de pied à la tête d’un Kanak qui avait été menotté.

Billy Wetewea, chef d’Église, a déclaré à RNZ Pacific que les violences policières «n’aident pas à ramener le calme parmi les gens sur le terrain» et que ce n’était «pas le premier» incident de ce genre à être enregistré.

Macron n’a pas l’intention d’autoriser une quelconque évolution vers l’indépendance totale. Lors de son passage à Nouméa, il a explicitement approuvé le troisième référendum d’autodétermination, organisé en décembre 2021, mais boycotté par les Kanaks, qui s’est soldé par un vote de 96 pour cent en faveur du maintien dans le giron de la France. Il a déclaré sans ambages: «Je ne reviendrai pas là-dessus.»

De retour à Paris, Macron a menacé de manière provocatrice que si un accord sur une autre voie n’était pas conclu d’ici le mois prochain, il pourrait instituer un référendum constitutionnel complet sur la question, où tous les citoyens français seraient en mesure de voter.

Dans une tentative de blâmer les manipulations étrangères pour les troubles, Darmanin a accusé l’Azerbaïdjan d’attiser les tensions à la suite du soutien de la France à l’Arménie dans les conflits de 2020 et 2023. L’Azerbaïdjan a invité des séparatistes de Martinique, de Guyane française, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française à une conférence à Bakou en juillet dernier pour soutenir les «mouvements de libération et anticolonialistes».

La répression brutale exercée par la France en Nouvelle-Calédonie suscite l’indignation dans tout le Pacifique et, sans aucun doute, l’inquiétude des gouvernements locaux qui craignent qu’elle ne provoque des troubles similaires au sein de leurs propres populations appauvries.

Ralph Regenvanu, ministre du Climat du Vanuatu, a déclaré aux médias le mois dernier lors d’une conférence des Nations unies sur les petits États insulaires en développement: «La France a provoqué cette crise en ne reconnaissant pas la demande des Kanaks de reporter le troisième référendum», ajoutant que «tout le monde pouvait le voir venir il y a trois ans». Il a averti que si la France ne retire pas ses amendements législatifs, «la violence continuera».

Le Forum des îles du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie est membre, cherche à intervenir. Mark Brown, Premier ministre des îles Cook et président du Forum, a proposé de «fournir un espace soutenu et neutre pour que toutes les parties se réunissent dans l’esprit de la “Voie du Pacifique”, afin de trouver une solution concertée qui préserve les intérêts de la population de Nouvelle-Calédonie».

Les Kanaks et leurs sympathisants ont organisé des manifestations en France, ainsi que devant l’ambassade de France en Nouvelle-Zélande, pour réclamer la fin de la domination coloniale. Un «Rassemblement pour la Kanaky» doit se tenir la semaine prochaine devant l’ambassade de France à Port Vila, au Vanuatu, lui-même ancienne colonie de la France et de la Grande-Bretagne.

La classe dirigeante française est toutefois déterminée à s’affirmer comme une puissance indopacifique. Alors que Macron prend l’initiative de pousser les troupes de l’OTAN sur le terrain en Ukraine pour faire face à la Russie, une guerre plus large au-delà de l’Europe incluant l’Asie-Pacifique est en cours. La mainmise de la France sur les réserves minérales et les bases militaires stratégiques en Nouvelle-Calédonie sont vitales pour elle dans les opérations impérialistes imminentes menées par les États-Unis contre la Chine.

(Article paru en anglais le 6 juin 2024)