Le Hamas est en train de gagner. Pourquoi la stratégie défaillante d’Israël rend son ennemi plus fort (Foreign Affairs)

Pourquoi la stratégie défaillante d’Israël rend son ennemi plus fort

Le Hamas est en train de gagner Article originel : Hamas Is Winning Par Robert Pape Foreign Affairs, 21.06.24

Neuf mois d’opérations de combat aérien et terrestre israéliennes à Gaza n’ont pas vaincu le Hamas, et Israël n’est pas près de vaincre le groupe terroriste. Au contraire, selon des évaluations solides, le Hamas est plus fort aujourd’hui qu’il ne l’était le 7 octobre.

Depuis l’horrible attaque du Hamas en octobre dernier, Israël a envahi le nord et le sud de Gaza avec environ 40.000 soldats de combat, déplacé de force 80 pour cent de la population, tué plus de 37000 personnes, largué au moins 70000 tonnes de bombes sur le territoire (dépassant le poids combiné des bombes larguées sur Londres, Dresde et Hambourg pendant toute la Seconde Guerre mondiale),... Lire la suite