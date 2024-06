Le jour où l’Occident a défini un massacre de 270 Palestiniens comme un « succès »

Article originel : The day the West defined ‘success’ as a massacre of 270 Palestinians

Par Jonathan Cook

Jonathan Cook.net

Les Israéliens dansent dans les rues, la Maison-Blanche salue une opération « audacieuse », Sunak dit qu’il est soulagé... Lire la suite