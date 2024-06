Le journaliste Karim Rissouli diffuse une lettre raciste envoyée à son domicile

Le Monde, 26.06.24

Le présentateur de « C ce soir » sur France 5 a diffusé le contenu de la lettre sur les réseaux pour « qu’on se souvienne collectivement que le racisme c’est pas une opinion, c’est un délit »...



« Franchement Karim, tu n’as pas compris le vote du 9 juin. Ce n’est pas le pouvoir d’achat, ce n’est pas la retraite à 60 ans, ce n’est pas la privatisation de Radio France, la seule et unique raison fondamentale du vote RN, c’est que le peuple français historique en a plein le cul de tous ces bicots, le reste c’est du bla-bla. Le “Souchien” [Français de souche] ne t’acceptera jamais, ni toi, ni tes frérots, et même malgré le nombre vous ne posséderez jamais la France »...



