Le porte-parole de l’armée israélienne déclare à CBS que le Hamas ne peut pas être détruit (Vidéo)

Israeli army spokesperson says Hamas can't be destroyed / Le porte-parole de l’armée israélienne déclare que le Hamas ne peut pas être détruit. Dans un aveu assez étonnant, le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré mercredi à une chaîne de télévision israélienne que "quiconque pense que nous pouvons éliminer le Hamas a tort." L'armée israélienne a ensuite publié une déclaration disant que les commentaires de Hagari faisaient référence à la destruction du Hamas en tant qu’idéologie.