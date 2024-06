Le président des Républicains souhaite une alliance avec le RN, le groupe LR au bord de l'explosion.

La décision de Macron de dissolution de l'Assemblée nationale n'en finit pas de faire des remous politiques qui pourraient générer une déferlante de l'extrême droite aux Législatives. Alors que Macron s'attendait face à la peste brune à voir une alliance avec les LR et une gauche divisée c'est tout le contraire qui se passe. En début d'après-midi au Jt de TF1 de 13h, Eric Ciotti, président des Républicains, a souhaité faire une alliance avec le Rassemblement national au grand dam des poids lourds des Républicains. Larcher, LR, président du Sénat, ainsi que Bruno Retaillau, LR, président des Républicains au Sénat, demandent sa démission ainsi que de nombreux autres députés LR, mais Ciotti s'accroche à son poste et demande le vote des militants autant dire un objectif impossible à tenir en 3 semaines. Pendant ce temps, certains politiques quittent le navire LR.



Un joyeux bordel en perspective et un Elysée en panique totale ! Macron, premier président à gouverner avec un gouvernement d'extrême droite ?



A suivre...