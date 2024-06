Le Royaume-Uni « moralement incohérent » pour avoir envoyé des armes en Israël et de l’aide à Gaza, selon le chef d’Oxfam (The Guardian)

Le Royaume-Uni « moralement incohérent » pour avoir envoyé des armes en Israël et de l’aide à Gaza, selon le chef d’Oxfam

Article originel : UK ‘morally incoherent’ for sending arms to Israel and aid to Gaza, says Oxfam chief

Par Haroon Siddique

The Guardian, 16.06.24

Exclusif : Un organisme de bienfaisance a obtenu la permission d’intervenir après que les ministres ont rejeté les demandes de suspension des ventes d’armes.

Fournir des armes à Israël tout en fournissant simultanément une aide humanitaire à Gaza est « intellectuellement et moralement incohérent », a déclaré le chef d’Oxfam GB.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 37000 Palestiniens, principalement des civils, ont été tués dans l’offensive militaire israélienne sur Gaza depuis les attaques du 7 octobre par le Hamas. Israël et le Hamas ont tous deux été accusés d’enfreindre le droit international.

Néanmoins, les ministres britanniques ont rejeté les appels à suspendre les exportations d’armes vers Israël, ce qui a entraîné une contestation judiciaire, dans laquelle Oxfam a obtenu jeudi la permission d’intervenir officiellement.

Dans une interview accordée au Guardian, Halima Begum, qui a pris la direction d’Oxfam GB en avril et est récemment rentrée d’un voyage de travail en Israël et en Cisjordanie occupée, a déclaré que la position du Royaume-Uni n’avait aucun sens...

