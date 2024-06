Le silence d'Amal Clooney sur Gaza montre les limites du libéralisme (MintPress News)

Amal Clooney, l'avocate de renommée internationale, est une icône libérale. Elle et son organisation, la Clooney Foundation for Justice (CFJ), n’hésitent jamais à prononcer leurs verdicts mondiaux sur les questions de droits de l’homme. Et pourtant, bien qu’elle soit elle-même libanaise et d’origine palestinienne, la Femme de l’année 2022 du magazine Time a gardé un silence complet sur les bombardements continus d’Israël contre ces mêmes pays – un crime que d’autres experts des droits de l’homme ont qualifié de génocide. Cela fait maintenant six mois depuis l'attaque du 7 octobre, la destruction massive de Gaza par Israël et ses attaques contre le Liban, et pourtant Clooney n'a fait aucune déclaration publique à ce sujet, que ce soit en public ou sur les réseaux sociaux, malgré les appels croissants pour qu'elle le fasse .... Lire la suite