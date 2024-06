Législatives 2024- Panique à l'Elysée et à Renaissance ! "Macron reste chez toi !"

C'est un peu le slogan du moment selon France Info. Macron a décidé de s'investir dans les Législatives - qu'il a provoquées après la déroute de son parti aux élections européennes - mais c'est ce que semble craindre le plus les députés de son parti et ses alliés. Selon France Info (Journal 12h36), Bayrou serait allé voir Macron pour qu'il reste discret et plutôt à l'Elysée alors qu'il doit tenir prochainement une conférence de presse (initialement prévue cet après-midi mais reportée à demain) tandis que Sylvain Maillart, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale ainsi que de nombreux députés du groupe ne souhaitent pas que Macron s'investisse dans leur campagne législative. Des députés Renaissance ne souhaiteraient pas non plus que la photo de campagne arbore la bobine de Macron, tout au plus celle de Gabriel Attal. Dans ce contexte, on apprend que des députés LR ont commencé à pactiser localement avec le RN. De plus, l'alliance de gauche semble se reformer.



Il semble que Macron et les Sarkozystes qui l'ont conseillé n'ont pas senti le vent venir.