Les meilleures facultés de droit étatsuniennes présentent des preuves indéniables du génocide israélien à Gaza (MintPress News)

Les meilleures facultés de droit américaines présentent des preuves indéniables du génocide israélien à Gaza

Par Kit Klarenberg*

MintPress News, 20.06.24

Photo vedette | Une Palestinienne prie dans un cimetière sur la tombe d'un parent le premier jour de l'Aïd al-Fitr, la fête musulmane qui commence à la fin du mois de jeûne du Ramadan, à Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. , le 10 avril 2024, Majdi Fathi | AP

Le 15 mai, le Réseau universitaire pour les droits de l'homme (UNHR), un groupe de défense basé aux États-Unis qui forme des étudiants de premier cycle en droit des droits de l'homme dans des collèges et des universités du monde entier pour lutter contre les comportements abusifs de l'État, des entreprises ou du secteur privé, a publié une analyse de 105 pages sur la situation internationale. et son application aux actions militaires israéliennes depuis le 7 octobre 2023. S'appuyant sur de nombreuses preuves et des précédents juridiques historiques, les conclusions ne laissent aucun doute sur le fait qu'Israël a commis d'horribles violations de la Convention sur le génocide de 1948 à Gaza. Fruit d'un effort collaboratif de certaines des facultés de droit les plus prestigieuses d'Occident, le rapport a maintenant été soumis aux Nations Unies. L'institution n'a pas encore commenté le contenu irréfutable et explosif de l'enquête de l'UNHR. Les grands médias sont également restés silencieux. Étant donné la complicité des journalistes occidentaux dans le blanchiment et la justification des crimes inadmissibles commis à Gaza, cela n’est pas surprenant. Cependant, le silence a été si omniprésent que le rapport est peut-être même passé inaperçu auprès des militants engagés en faveur de la solidarité avec la Palestine.

Ce silence est en soi une injustice, dans la mesure où l’UNHR a produit une ressource unique et indispensable pour réfuter factuellement, légalement et moralement les arguments et les affirmations des sionistes et de leurs alliés, anciens et nouveaux. Le rapport détaille, avec des détails médico-légaux dévastateurs, la variété des manières déplorables et meurtrières par lesquelles l'État israélien et ses agents à tous les niveaux sont coupables d'avoir commis le génocide à Gaza, depuis les expressions publiques de « déshumanisation et cruauté flagrantes et sans équivoque » jusqu'aux actions militaires. explicitement conçu pour maximiser le massacre palestinien. Tel que défini dans la Convention sur le génocide de 1948 et interprété par les cours et tribunaux internationaux, le crime de génocide exige qu'un auteur tue, blesse gravement ou lui impose des conditions d'existence destinées à détruire un groupe, en tout ou en partie, avec l'intention de détruire ce groupe. Thomas Becker, directeur juridique de l'UNHR, a déclaré à MintPress News : « Ce qui se passe actuellement est à la fois sans précédent et, à bien des égards, un cas d'école de génocide. » Cinq jours après la publication de l'enquête historique de l'UNHR, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a annoncé son intention d'inculper le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour de nombreux crimes contre l'humanité et atrocités commis depuis le 7 octobre 2023. Même s'il n'est pas certain qu'ils seront un jour confrontés à la justice, le rapport du Réseau devrait inciter les gouvernements et les citoyens du monde entier à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif juste. « Détruire et exterminer » En 1925, l'écrivain et satiriste allemand Kurt Tucholsky aurait déclaré : « La mort d'un homme est une catastrophe ; cent mille morts sont une statistique. » Cette citation est depuis ancrée dans la conscience politique occidentale et est souvent attribuée à diverses personnalités, notamment au dirigeant soviétique Joseph Staline. Cependant, les chiffres des victimes et des morts qui émergent de Gaza, surtout lorsqu'ils sont accompagnés d'horribles preuves photographiques et vidéo des nombreux crimes commis à Tel Aviv, sont loin d'être de simples statistiques. "L'attaque israélienne contre les Palestiniens à Gaza a été l'une des superlatifs", a déclaré Becker à MintPress News. "Plus d'enfants sont morts en quatre mois à Gaza qu'en quatre années de conflits mondiaux réunis. Le taux de famine à Gaza est le plus rapide que le monde ait connu, et c'est le conflit le plus meurtrier jamais enregistré pour les journalistes et les travailleurs humanitaires", a-t-il poursuivi. . En seulement six mois, Israël a tué deux pour cent des enfants de Gaza et tué ou blessé cinq pour cent de sa population totale. Il a déplacé 75 pour cent de la population, détruisant 70 pour cent des maisons de Gaza. De plus, il a détruit toutes les universités et 80 pour cent des écoles de Gaza. » Le rapport de l’UNHR est tout aussi direct. Il déclare : « Israël a commis des actes génocidaires de meurtre, causant de graves dommages et infligeant des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction physique des Palestiniens de Gaza, un groupe protégé qui constitue une partie substantielle du peuple palestinien. » Au 1er mai de cette année, plus de cinq pour cent de la population totale de Gaza avait été massacrée. Environ 14 500 des morts étaient des enfants.

Les corps des Palestiniens tués dans les bombardements israéliens sur Gaza sont recouverts sur la route principale de la ville de Gaza, le 2 janvier 2024. Mohammed Hajjar | AP[/caption] Simultanément, l’assaut sur Gaza est devenu le conflit le plus meurtrier jamais enregistré pour les journalistes. Le nombre de membres du personnel de l'ONU tués a atteint des niveaux « jamais vus dans l'histoire ». Un chiffre stupéfiant de 1,7 million de civils, soit plus de 75 pour cent de la population de Gaza, ont été déplacés de force à la suite de l'offensive. Tout au long de leur vie, ils ont enduré des niveaux catastrophiques de faim et de privation en raison de restrictions délibérées sur l’accès aux ressources essentielles, notamment la nourriture, l’eau, les médicaments et le carburant. L'UNHR documente abondamment et argumente de manière convaincante comment les actions et les « modèles de conduite » des forces d'occupation israéliennes « reflètent explicitement les intentions de détruire et d'exterminer les Palestiniens ». Cela renforce la conclusion du Réseau quant à l'intention génocidaire d'Israël à Gaza et affirme que ces violations « constituent de graves violations des normes impératives du droit international qui doivent cesser immédiatement ». Ces violations donnent également lieu à des obligations pour tous les autres États. S'abstenir de reconnaître les violations d'Israël comme légales ou de prendre des mesures qui pourraient constituer une complicité dans ces violations ; et prendre des mesures positives pour réprimer, prévenir et punir la commission par Israël de nouveaux actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Il est crucial de souligner que la myriade de faits rassemblés par l'UNHR n'étaient d'actualité qu'au 1er mai. Même avant que le travail ne soit finalisé et publié, « des rapports ont fait état d'abus supplémentaires et flagrants commis par Israël contre les Palestiniens dans la ville méridionale de Rafah et ailleurs. , où plus d’un million de Palestiniens cherchent refuge. » Bien que ces développements ne soient pas reflétés dans le rapport, ils « démontrent une fois de plus la conduite et l'intention génocidaires persistantes d'Israël et soulignent l'urgence avec laquelle la communauté internationale doit agir ». « Éliminer tout » L'une des sections les plus convaincantes du rapport de l'UNHR explique comment les déclarations des responsables israéliens à propos de Gaza « équivaut à un génocide ». Ni la Cour internationale de Justice ni la Commission du droit international n'ont fourni d'indications claires sur la question de savoir si « l'appel au meurtre ou à la destruction d'individus ou d'un groupe peut constituer une preuve d'intention [génocidaire] ». Cependant, des tribunaux pénaux internationaux antérieurs ont conclu à plusieurs reprises que l'intention génocidaire pouvait être déduite de « certaines rhétoriques », en particulier lorsqu'elles étaient considérées parallèlement à une action militaire connexe et concomitante. Par exemple, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, en poursuivant le maire régional Joseph Kanyabashi, a estimé que ses déclarations publiques sur la capture et le meurtre de Tutsis – qui encourageaient notamment la population hutu à « débroussailler » et à traquer « l'ennemi » – étaient erronées. preuve qu'il avait « l'intention requise de détruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique Tutsi ». Choquantes et auto-incriminantes, de telles déclarations sont dérisoires en comparaison des déclarations faites par d’éminents responsables israéliens depuis le début du génocide à Gaza. Des individus aux plus hauts niveaux de l'État, « y compris les chefs d'État, de gouvernement et de militaires, ainsi que des responsables gouvernementaux et militaires de niveau inférieur », ont « publiquement et à plusieurs reprises exprimé leur intention de détruire les Palestiniens et la société palestinienne à Gaza ; de punir collectivement les Palestiniens ». et les faire souffrir militairement et à travers le blocus des biens de première nécessité ; et pousser la population palestinienne hors de Gaza", selon le HNU. Ce faisant, ils ont intentionnellement brouillé les frontières entre civils et combattants, tout en encourageant l’armée israélienne à provoquer des morts et des destructions massives. Le plus haut responsable du gouvernement, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a explicitement évoqué les commandements bibliques visant à anéantir une nation entière, y compris les hommes, les femmes et les enfants. D'autres responsables ont exprimé leur plaisir et leur fierté face à la dévastation à Gaza et à l'espoir de décréter une autre Nakba, la dépossession violente de 800 000 Palestiniens de leurs maisons entre 1947 et 1949. » Le rapport contient un « échantillon non exhaustif de ces déclarations », qui est long et critique. Par exemple, le soir du 7 octobre 2023, jour du lancement de l’opération Al-Aqsa du Hamas, Netanyahu a ordonné aux 2,2 millions d’habitants palestiniens de Gaza de « sortir maintenant. Nous serons partout et de toutes nos forces ». Dans un discours public trois semaines plus tard, publié sur le compte YouTube officiel du gouvernement israélien, il a déclaré : Vous devez vous rappeler ce qu'Amalek vous a fait, dit notre Sainte Bible. Et nous nous en souvenons.

Le bureau du Premier ministre a encore cité ce passage biblique le 3 novembre : « Maintenant, allez attaquer Amalek et proscrivez tout ce qui lui appartient. N'épargnez personne, mais tuez également hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Entre-temps, le 9 octobre, lorsque le ministre de la Défense Yoav Gallant annonçait un blocus total de Gaza, il déclarait : Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé… nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence… Gaza ne reviendra pas à ce qu'elle était avant. Nous éliminerons tout. » En outre, le président israélien Isaac Herzog a souligné à plusieurs reprises l'intention de Tel Aviv de cibler tous les Palestiniens de Gaza sans faire de distinction entre militants et civils. Par exemple, il a déclaré : « C'est toute une nation qui est responsable. Ce n'est pas vrai cette rhétorique selon laquelle les civils ne sont pas au courant, ne sont pas impliqués. C'est absolument faux. L'UNHR soutient que l'intention d'Israël de détruire tous les Palestiniens de Gaza « peut être déduite de l'ensemble des circonstances ». Comme Becker le dit à MintPress News, la rhétorique des dirigeants politiques et militaires israéliens est un élément central de ces circonstances et complémentaire aux actions physiques entreprises. "Des responsables à tous les niveaux du gouvernement ont ouvertement appelé à la destruction d'un groupe spécifique de personnes, suivie d'une campagne militaire sans précédent qui a décimé ce groupe", dit-il. Ces déclarations constituent des menaces claires d’aplatir complètement Gaza et d’éradiquer sa vie quotidienne et sa culture. Le rapport de l'UNHR explique : Pris ensemble, [ces commentaires] indiquent la connaissance et l'intention de causer des morts et des souffrances généralisées aux Palestiniens de Gaza [et] attestent de l'intention discriminatoire d'Israël à l'égard des Palestiniens… Les expressions des responsables israéliens établissent que l'assaut contre Gaza n'est pas simplement une attaque militaire. opération visant des combattants, mais une opération destinée à détruire la population… L'État d'Israël… a commis l'acte d'incitation directe et publique au génocide, en violation de l'article III(c) de la Convention sur le génocide.



'Prendre des mesures'



De multiples conclusions et précédents juridiques indiquent que les pays parties à la Convention sur le génocide ont le devoir de prévenir le génocide s'ils peuvent « contribuer à restreindre, à quelque degré que ce soit, la commission du génocide ». De plus, les États signataires doivent « employer tous les moyens raisonnablement disponibles » pour prévenir le génocide. Ce devoir « varie considérablement d'un État à l'autre » et dépend de la « capacité d'un État à influencer efficacement l'action de personnes susceptibles de commettre ou commettant déjà un génocide ». Plusieurs facteurs déterminent la capacité d'un État « à exercer une influence » sur la commission du génocide, notamment « la distance géographique de l'État concerné par rapport au lieu des événements » et « la force des liens politiques, ainsi que des liens de toute autre nature ». , entre les autorités de l’État et les principaux acteurs des événements. » Le HNUDH note que les pays fournissant un « soutien militaire » à un auteur de crime « ont un devoir plus élevé d'empêcher qu'un génocide ne se produise ». Le devoir de prévenir le génocide à Gaza englobe toute une série de mesures. Premièrement, il est impératif que les États exercent tous les moyens de pression politique et diplomatique pour faire cesser les opérations militaires israéliennes à Gaza. Les États exportant des armes ou du matériel militaire vers Israël, ou fournissant d’autres formes d’aide militaire ou d’assistance logistique qui contribuent ou permettent les opérations militaires israéliennes contre les Palestiniens à Gaza, ont l’obligation de mettre fin immédiatement à toute forme d’aide et d’assistance. » Le HNUDH déclare que le fait de ne pas cesser de fournir de l'aide ou de l'assistance pourrait violer les obligations d'un État en vertu de l'article I de la Convention sur le génocide. Les pays qui ont signé la Convention sur le génocide doivent également punir les responsables du génocide, ce qui implique d'aider à demander des comptes aux individus. Ils doivent travailler ensemble pour enquêter, poursuivre ou extrader les suspects. De plus, les pays signataires du Statut de Rome doivent contribuer à poursuivre les suspects par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale (CPI).

Le devoir de prévenir le génocide commence dès qu’un État prend connaissance, ou aurait dû prendre connaissance, d’un risque grave de génocide. La CPI a souligné ce risque sérieux de génocide à Gaza dans une conclusion préliminaire en janvier dans une affaire intentée contre Israël par l'Afrique du Sud. En tant que tel, tous les alliés occidentaux d'Israël, qui sont signataires de la Convention sur le génocide et apportent un soutien militaire et politique à Tel-Aviv, sont obligés d'aider à mettre fin à la violence à Gaza. Même si peu de mesures ont été prises dans ce sens depuis janvier, le soutien public des dirigeants occidentaux – à l’exception des responsables américains – a été particulièrement discret. Ils sont probablement conscients qu’ils pourraient faire l’objet de poursuites devant la CPI aux côtés de Netanyahu et Gallant. Il y a de l’espoir que cet isolement diplomatique international s’accompagne de pressions en coulisses sur les dirigeants israéliens pour qu’ils mettent fin à la violence. Outre les défis juridiques, les responsables israéliens sont également confrontés à une forte opposition de la part des militants solidaires avec les Palestiniens. Ces militants ont été si efficaces que des personnalités influentes au sein de la communauté américaine de la sécurité nationale s’inquiètent des réactions négatives potentielles qui perturberaient les stratégies occidentales. Ces militants poursuivront leurs efforts tant que la violence persistera à Gaza. Comme le conclut Becker : Le niveau de destruction sans précédent en si peu de temps à Gaza souligne la nature génocidaire des actions d'Israël. Il devient trop difficile pour le monde de détourner le regard des charniers, des hôpitaux décimés, des enfants sous les décombres et des exécutions sommaires filmées. Ce n'est pas la guerre. C’est un génocide.