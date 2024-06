Les puissances occidentales menacent la Géorgie suite à l’adoption d’une loi sur les agents étrangers (WSWS)

Cette mesure, qui oblige les organisations recevant 20 pour cent ou plus de leurs ressources de l'étranger à déclarer leurs bailleurs de fonds, provoque l’opposition à Washington et Bruxelles. Elle a déclenché des semaines de manifestations soutenues par l’Occident à Tbilissi, au cours desquelles les manifestants ont dénoncé le gouvernement le qualifiant d’«esclaves russes» et ont célébré l’Union européenne (UE), l’Ukraine et les États-Unis comme l’incarnation de la démocratie et de la libération.

La crise politique qui secoue la Géorgie continue de s’aggraver. Les États-Unis et leurs alliés européens dénoncent et menacent le parti au pouvoir dans ce petit pays pour avoir récemment ignoré un veto présidentiel afin d'adopter une «loi sur les agents étrangers».

L'UE, à laquelle la Géorgie cherche à adhérer, a annoncé le 28 mai que l'adoption de la loi sur les agents étrangers «aurait un impact négatif sur la voie de la Géorgie vers l'UE». Bruxelles est allé plus loin. «L’UE et ses États membres envisagent toutes les options pour réagir à ces évolutions», a-t-on menacé.

Le Congrès américain prépare des sanctions contre la Géorgie, et le Département d’État, avec une hypocrisie extraordinaire, vient d’annoncer des interdictions de visa pour «les individus responsables ou complices de l’atteinte à la démocratie en Géorgie, ainsi que pour les membres de leurs familles». Faisant clairement savoir que l'administration Biden est prête à placer la Géorgie sur sa liste d'ennemis, le secrétaire d'État Antony Blinken a ordonné une «revue complète de la coopération bilatérale entre les États-Unis et la Géorgie» et a averti que Washington «tiendrait compte des actions de la Géorgie pour déterminer ses propres actions».

Tout cela est inacceptable pour les puissances américaines et européennes. Alors que la guerre en Ukraine tourne mal et que l’OTAN s’oriente vers un conflit militaire ouvert avec la Russie, l’adoption du projet de loi controversé a créé l’opportunité pour Washington de mettre la Géorgie au pas.

Ce pays du Caucase méridional (3,7 millions d’habitants), situé au carrefour de la mer Noire et de la mer Caspienne, est entraîné dans le tourbillon des premières étapes de la Troisième Guerre mondiale. Les Occidentaux considèrent le parti au pouvoir, le Rêve géorgien (RG), au pouvoir depuis 2012, comme excessivement proche de Moscou. Malgré le fait que Tbilissi entretient des liens étroits avec l’OTAN depuis des années, RG a cherché à empêcher le pays de se laisser entièrement emporter par la campagne de guerre anti-russe et se maintenir en équilibre entre Washington et Moscou.

Dans le même esprit généralement menaçant, l'Assemblée parlementaire (AP) de l'OTAN a affirmé le 26 mai qu'elle restait «fermement attachée à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à la démocratie et à l'aspiration de la Géorgie à rejoindre l'OTAN». L’implication étant que la «souveraineté» et l’«intégrité territoriale» de la Géorgie ne pouvaient être assurées que dans la mesure où elle rejoignait l’OTAN.

«La Géorgie se trouve à la croisée des chemins», a poursuivi avec arrogance l’alliance militaire. La loi sur les agents étrangers «doit maintenant être retirée», et si elle ne l’était pas, l’UE et l’OTAN «continueraient à soutenir [les manifestants]».

Si Washington et Bruxelles condamnent la loi sur les agents étrangers comme étant antidémocratique et l'œuvre du Kremlin, leur principale préoccupation est qu'elle démasquerait et saperait le vaste réseau d'organisations de la «société civile» financées par l'Occident en Géorgie à travers lesquelles l'impérialisme exerce son influence dans le pays et la région.

En 2019, 26 000 ONG étaient enregistrées en Géorgie, selon un rapport du Service de recherche du Parlement européen. Cela témoignait, selon ce document, d’une société civile «dynamique et active». On y soulignait que l'UE, travaillant sur sa «Feuille de route 2018-2020 pour l'engagement avec la société civile» en Géorgie, «entretient des relations régulières avec la société géorgienne» et a «organisé des consultations approfondies». Les auteurs déplorent le fait que seulement 23 pour cent des Géorgiens «font entièrement ou plutôt confiance» à ces organisations.

Ces groupes de «soft power», opérant dans les domaines de l’éducation, des médias, des relations professionnelles, de la défense des droits de l’homme, etc., promeuvent l’agenda politique et l’idéologie des États-Unis et de l’Europe. Grâce à des programmes d’échange, des subventions, des bourses et autres «partenariats conjoints» financés par des institutions comme l’USAID, la Banque mondiale et la Commission européenne, ils distribuent de l’argent et des opportunités de carrière, cultivant une base sociale pro-occidentale.

Dans un commentaire inattendu, involontairement franc peut-être, du 5 mai dans le Moscow Times, deux militants de la société civile du Caucase méridional notent: «Les agences d'aide étrangère et leurs ONG locales ont depuis longtemps colonisé la plupart des domaines de la politique et des services publics» en Géorgie. «Pour donner l’apparence d’une participation communautaire, l’agence humanitaire engage des ONG géorgiennes pour effectuer le travail quotidien.» «Les ONG géorgiennes qui reçoivent des subventions pour mettre en œuvre ce travail sont peut-être locales, mais elles détiennent un pouvoir considérable sur la population géorgienne. Ce pouvoir vient de leur accès aux ambassades et aux ressources occidentales», expliquent-ils.

Lorsque cela est nécessaire, ces forces peuvent être sollicitées pour devenir la «puissance dure» de l’intervention impérialiste.