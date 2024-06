Alors que les prochaines élections sont prévues le 28 juillet, les États-Unis redoublent d’efforts pour déloger le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro. Dix personnes sont en lice pour ce poste, dont neuf s'opposent à Maduro, qui dirige une coalition de 13 groupes de gauche. Washington, cependant, a clairement indiqué que son candidat préféré est le diplomate à la retraite de 74 ans, Edmundo González, et qu'il dépense beaucoup d'argent, finançant une myriade d'organisations d'opposition, des partis politiques aux ONG et aux médias, tous avec le même objectif en tête. : évincer Maduro et ramener le Venezuela dans la sphère d’influence américaine. Les États-Unis poursuivent également leur campagne de guerre économique contre le pays, avec des sanctions écrasantes destinées à faire hurler l’économie et à alimenter le ressentiment intérieur à l’égard de l’administration Maduro. La raison en est que, depuis 1998, le Venezuela a proposé un modèle politique et de développement différent et a été une force anti-impérialiste de premier plan, s'opposant aux actions américaines et étant l'un des critiques les plus virulents d'Israël, que Maduro a récemment accusé de porter atteinte à l'impérialisme. l'un des pires génocides depuis la Seconde Guerre mondiale.... Lire la suite