Note russe aux États-Unis : vos drones sont maintenant des cibles

Article originel : Russian Note To The U.S.: Your Drones Are Now Targets

Moon of Alabama, 28.06.24

Une nouvelle déclaration du ministère russe de la Défense dit :

Le ministère russe de la Défense a noté l’intensité accrue des véhicules aériens sans pilote stratégiques des États-Unis au-dessus des eaux de la mer Noire, qui effectuent des missions de reconnaissance et de ciblage. . .les armes de précision fournies aux forces armées ukrainiennes par les États occidentaux pour lancer des frappes sur les installations russes.

Cela démontre l’implication croissante des États-Unis et des pays de l’OTAN dans le conflit ukrainien du côté du régime de Kiev.

Ces vols augmentent la possibilité d’incidents aériens impliquant les avions des forces aérospatiales russes, augmentant le risque d’une confrontation directe entre l’alliance et la Fédération de Russie.

Les pays de l’OTAN en seront responsables.

Le ministre de la Défense de la Fédération de Russie Andreï Belousov a chargé l’état-major général des forces armées russes de faire des propositions sur les mesures de réponse rapide aux provocations.

Des drones de reconnaissance et de relais radio de l’OTAN patrouillaient régulièrement au-dessus de la mer Noire avant et pendant les récentes attaques ukrainiennes avec des armes de longue portée livrées par l’Occident sur la Crimée. Cela a également été le cas lors de la récente libération de munitions à fragmentation sur une plage populaire près de Sébastopol qui a causé plusieurs morts civiles et blessé plus de 100 personnes.

Alors que les drones volent nominalement dans l’espace aérien, ils sont évidemment utilisés pour des attaques contre des actifs russes en Crimée. Cela fait d’eux, sans doute, des cibles légitimes pour les défenses aériennes russes. La Russie s’était jusqu’à présent retenue de les détruire. Cela va maintenant changer.

L’OTAN ou les États-Unis pourraient bien considérer de telles attaques contre leurs forces « neutres » comme hostiles. Certains feront pression pour obtenir des représailles. Mais je suis convaincu que de simples attaques de drones ne seront pas considérées comme une raison suffisante pour lancer la Troisième Guerre mondiale.