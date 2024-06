Pepe Escobar : Poutine et la Chine envoient un avertissement DÉVASTATEUR à l’OTAN et le dollar étatsunien est terminé (Vidéo)

Le journaliste et analyste géopolitique Pepe Escobar révèle la vérité sur la poussée accélérée de la Russie et de la Chine vers un monde multipolaire et comment leurs dernières actions détruiront complètement la domination du dollar étatsunien tel que nous le connaissons. Cette vidéo détaille tout cela après le voyage de Pepe au Brésil et dans d’autres pays BRICS en mai.

Pepe Escobar: Putin and China Send DEVASTATING Warning to NATO and the U.S./ Pepe Escobar : Poutine et la Chine envoient un avertissement DÉVASTATEUR à l’OTAN et le dollar étatsunien est terminé