Plus de 550000 Israéliens ont fui le pays au milieu de la guerre à Gaza (TRT World)

Plus de 550000 Israéliens fuient le pays au milieu de la guerre à Gaza

Article originel : Over 550,000 Israelis flee country amid Gaza war, data shows

TRT World, 25.06.24

Plus d’un demi-million d’Israéliens ont quitté le pays et ne sont pas revenus au cours des six premiers mois de la guerre de Gaza, a rapporté dimanche le Times of Israel, citant l’Autorité de la population et de l’immigration.

Les données de l’autorité indiquent que le nombre d’Israéliens qui ont quitté le pays depuis octobre de l’année dernière est d’environ 550 000 - plus que ceux qui sont revenus à Pâques cette année en avril...Lire la suite