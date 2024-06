Polémique entre une ex-journaliste de France Inter victime de "harcèlement raciste" de la part de l'extrême droite et Radio France

La journaliste Nassira El Moaddem victime d’une vague de cyberharcèlement de l’extrême droite

L'Obs, 03.05.24



Nassira El Moaddem s’était indignée mardi d’une circulaire de la FFF sur le port de collants et de casques en lien avec la « laïcité » et avait dénoncé un « pays de racistes dégénérés ». Une sortie du député RN Julien Odoul sur CNews lui intimant de se « casser » si elle n’était « pas contente » a ensuite mis le feu aux poudres. La journaliste reçoit depuis de nombreux messages racistes...Jeudi soir, Nassira El Moaddem s’est par ailleurs désolée de la réponse de la médiatrice de Radio France, sollicitée sur les propos initiaux de la journaliste alors que cette dernière a travaillé avec France-Inter par le passé, qui commençait par ces mots : « Nous avons bien reçu vos messages et comprenons votre réaction. » « Donner raison à l’extrême droite c’est creuser la tombe de tous. Si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera demain », a tweeté Nassira El Moaddem. La réponse de la médiatrice a depuis été modifiée et comporte désormais une condamnation des « attaques violentes qu’elle subit ces dernières heures sur les réseaux sociaux »... Lire la suite