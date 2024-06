Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : L’État et l’armée continuent de se détériorer

Article originel : Ukraine SitRep: State And Military Continue to Deteriorate

Moon of Alabama, 25.06.24

L’État ukrainien et son armée s’effondrent. Selon la nouvelle loi sur la mobilisation, l’armée ukrainienne recruterait/mobiliserait quelque 5000 hommes par jour. Cela est suffisant pour remplacer les pertes actuelles qui sont supérieures à 2000 hommes par jour. Mais la qualité et le niveau de formation des nouvelles forces sont bien inférieurs au niveau nécessaire pour survivre sur la ligne de front. Les pertes sont élevées parce que l’utilisation massive de bombes FAB russes élimine toutes les agglomérations de forces identifiées. L’Ukraine n’a trouvé aucun moyen de les contrer. Faute de véhicules blindés, plusieurs des nouvelles brigades qui devaient être mécanisées seront de pures forces d’infanterie. Ils pourront tenir des positions jusqu’à ce qu’ils soient bombardés mais n’auront pas les moyens d’attaquer. Le taux élevé de mobilisation a entraîné un manque de pouvoir des hommes dans le reste de la société. Les productions agricoles et industrielles sont en baisse. Les gens qui peuvent se le permettre évitent de prendre un emploi de peur d’être identifiés pour le service militaire. D’autres tentent de fuir à l’étranger (traduction automatique) : Dans la région d’Odessa, une tentative de voyage illégal à l’étranger a été arrêtée par 100 hommes à la fois. Ils ont dû traverser la frontière à pied et ont payé de 5 à 18,5 mille dollars pour cela. Ceci est rapporté par le Bureau d’enquête de l’État. Pour se venger des attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes, les forces russes continuent de démanteler les capacités de l’Ukraine. Le réseau électrique est sur le point de s’effondrer. L’électricité n’est disponible que 10 heures par jour. Quelques frappes russes sur ces stations de commutation qui reçoivent l’approvisionnement de l’Europe pourraient l’achever.

L’État ukrainien fait faillite: Les chiffres varient, et le gouvernement ukrainien est de plus en plus timide quant à la publication d’ensembles de données économiques, mais l’économie ukrainienne est actuellement d’environ 180 à 190 milliards de dollars. Pour mettre cela en contexte, c’est environ 11 fois plus petit que l’économie russe et 131 fois plus petit que l’économie étatsunienne.

...

Selon politico, l’Ukraine a emprunté 58 milliards de dollars en 2022, 46 milliards de dollars en 2023 et devrait emprunter 52 milliards de dollars en 2024. Donc, en seulement trois ans, l’Ukraine aura emprunté 82 p. 100 du PIB. L’Ukraine a besoin d’emprunter autant parce que son gouvernement dépense presque deux fois plus chaque année qu’il ne reçoit en revenus de l’impôt et d’autres sources. La Banque centrale de l’Ukraine essaie d’aider en dévaluant sa monnaie, qui a perdu environ 10 p. 100 de sa valeur au cours des six derniers mois. L’impression supplémentaire de la monnaie, qui va réchauffer l’inflation, est attendue.

Les prêteurs privés continuent de demander le remboursement des prêts : L’Ukraine a essuyé un revers dans sa quête de parachever les grandes lignes d’une restructuration de la dette avant l’expiration, à la fin du mois d’août, d’un gel de deux ans des paiements convenu par des détenteurs privés de près de 20 milliards de dollars d’obligations internationales en circulation. Le gouvernement a annoncé lundi qu’il n’était pas parvenu à un accord avec un groupe de détenteurs d’obligations, soulevant le spectre que le pays déchiré par la guerre pourrait glisser en défaut.

Le blâme pour la détérioration des positions militaires de l’Ukraine coûte le travail d’un plus grand nombre de commandants (traduction automatique) :

Dans le contexte de la situation toujours difficile pour l’Ukraine au front, les critiques publiques à l’égard du commandement des FAU ne cessent de croître. La députée Mariana Bezuglaya a de nouveau dénoncé le commandant en chef Syrsky. Elle a déclaré qu’après avoir reçu son poste, il ne pouvait pas "dépasser" les méthodes de gestion obsolètes et est devenu "encore plus autoritaire". "Dans cette situation stressante, dans le contexte de cette énorme responsabilité, il est devenu encore plus autoritaire, serrant de plus en plus les vis et retournant aux techniques dites - classiques de l’armée soviétique," a déclaré Bezuglaya dans une interview avec la journaliste Natalia Moseychuk. Elle fonde son opinion sur les messages qu’elle reçoit des militaires. Rappelons que l’adjoint du peuple a commencé à "mouiller" activement le commandant en chef, comme elle l’avait fait précédemment avec Zaluzhny, qui a ensuite été licencié. Cependant, en plus de Syrsky, elle critique beaucoup plus sévèrement Yuriy Sodol qui est le commandant des forces conjointes et du groupe Khortytsia, qui opère dans la direction de Pokrovsky (où les FAU ont perdu du terrain le plus activement ces derniers mois). Un certain nombre de militants comme Serhiy Sternenko sont également solidaires de Bezugla dans leur antipathie envers le général. Et hier, la campagne contre Sodol a été rejointe par le chef d’état-major de "Azov " Bogdan Krotevich. Il a déclaré avoir déposé une demande auprès du Bureau d’enquête de l’État contre le général ukrainien pour avoir commis des "crimes de guerre".

Hier soir, Sodol a été remplacé par un ancien chef de la 36e Brigade des Marines dont le bilan n’est pas meilleur que celui de Sodol. Syrski sera le prochain à tomber. Les forces russes disposent maintenant des hommes et de l’équipement nécessaires pour franchir en grande partie les lignes ukrainiennes, mais cela ferait beaucoup de victimes. Ils attendent donc que l’armée ukrainienne s’épuise et tombe par ses propres moyens. Ce n’est qu’après une panne à grande échelle des défenses ukrainiennes que l’ordre sera donné de procéder.