RDC-USA. « L’assassinat de Lumumba est un drame international », « Eisenhower a ordonné à la CIA de tuer Lumumba » (Afrique XXI)

La chute de l’empire colonial belge au Congo est au cœur de The Lumumba Plot. The Secret History of the CIA and a Cold War Assassination. Parmi les nombreuses révélations glaçantes du livre, il y a l’ordre clair du président des États-Unis, Dwight Eisenhower, d’assassiner Patrice Lumumba, alors Premier ministre du Congo indépendant (devenu Zaïre, puis République démocratique du Congo). Il le sera le 17 janvier 1961 mais, finalement, pas par les États-Uniens directement. On comprend également que l’obsession de Washington pour la guerre froide a conduit les autorités à se méprendre sur les réels sentiments de Lumumba envers l’URSS et les États-Unis.

Les recherches approfondies de Stuart Reid (rédacteur en chef à Foreign Affairs Magazine et plutôt étranger au sujet à la base) dans les câbles des principaux acteurs – dont certains n’ont été rendus publics par le département d’État qu’en 2013 – révèlent de profonds dysfonctionnements. Dans certains cas, les lettres et les documents privés ou les souvenirs des enfants de protagonistes révèlent des aspects personnels et des prises de décision impitoyables inconnues jusque-là.

Des hommes comme Dag Hammarskjöld, le chef de l’ONU décédé dans un crash d’avion en 1961, Joseph-Désiré Mobutu, l’ami perfide de Lumumba, Moise Tshombe, l’instrument belge du séparatisme katangais, et Larry Devlin, l’homme des mauvais coups de la CIA, prennent vie de manière saisissante alors qu’ils jonglent pour se frayer un chemin durant ces années troublées. Stuart montre que la tragédie de l’assassinat de Lumumba n’est pas celle de l’échec du développement de son pays seulement, mais aussi du continent, à l’époque et pendant les décennies qui ont suivi, car les États-Unis ont fait du Zaïre de Mobutu l’outil de l’impérialisme et un modèle de corruption.





« Cette histoire ne devait pas être ennuyeuse »

Victoria Brittain : Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes venu à écrire ce livre très ambitieux dans un domaine nouveau pour vous ?