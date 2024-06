The Grayzone ciblé dans la liste des « ennemis de l’Ukraine » soutenue par le gouvernement étatsunien

Article originel : The Grayzone targeted in US govt-backed ‘enemies of Ukraine’ list

Par Daniel Mc Adams

The GrayZone, 12.06.24

Le média ukrainien soutenu par le gouvernement étatsunien « Data Journalism Agency » vient de publier un rapport attaquant des Etatsuniens comme des ennemis pour s’être opposés à l’aide militaire à l’Ukraine. La Grayzone est incluse avec des centaines d’autres de la droite et de la gauche politiques.

Le nouveau rapport ukrainien, intitulé « Les montagnes russes : des Trumpistes aux communistes. Les forces aux États-Unis qui entravent l’aide à l’Ukraine et la façon dont elles le font », a l’intention de salir les politiciens, les journalistes et les influenceurs des médias sociaux étatsuniens en tant qu’outils de la Russie, écrit : « La plupart des personnes visées par notre étude n’ont pas de liens directs et avérés avec le gouvernement russe ou des propagandistes. Cependant, les arguments qu’ils utilisent pour exhorter les autorités à se distancer de l’Ukraine font écho aux messages clés de la propagande russe visant à priver les Ukrainiens de la capacité de se défendre avec des armes et des fonds occidentaux. (soulignement ajouté) Bien que la « liste des ennemis » prétende corriger la désinformation sur l’Ukraine diffusée par ceux qui figurent sur sa liste, le rapport lui-même est rempli de désinformation grossière. Par exemple, ce passage :

« Même des mythes longtemps démentis continuent de faire surface, comme les revendications de domination nazie et les laboratoires biologiques étatsuniens en Ukraine et la représentation de la révolution de la dignité de 2014 comme un coup d’État. » L’affirmation de l’organisation selon laquelle ces affirmations sont « discréditées depuis longtemps » est peut-être un vœu pieux, mais sur la planète, même les principaux sites de médias pro-Ukraine aux États-Unis se tordent la main sur les images inquiétantes et extrémistes qui sortent du pays. Par exemple, NBC News a écrit que « le problème nazi en Ukraine est réel, même si la revendication de « dénazification » de Poutine ne l’est pas ». Newsweek s’est demandé pourquoi tant de néo-nazis se sont ralliés à la cause de l’Ukraine. Même avant le conflit actuel, les principales publications pro-ukrainiennes telles que Reuters s’inquiétaient en 2018 du « problème néonazi de l’Ukraine ». En ce qui concerne les laboratoires biologiques, nul autre que la mère du Maidan Victoria Nuland a admis lors d’une audience du Sénat étatsunien qu’il y avait des laboratoires biologiques en Ukraine. Ah, mais on peut dire qu’il ne s’agissait pas de « biolabs étatsuniens». En fait, avec l’authenticité de l’ordinateur portable infâme de Hunter Biden maintenant absolument confirmé au cours de son procès, un rapport du New York Post il y a deux ans basé sur l’ordinateur portable doit également être considéré comme exact. Selon l’article, « l’affirmation de la Russie selon laquelle le fils du président Biden, M. Hunter « finançait… des laboratoires biologiques en Ukraine » était fondée sur la vérité, selon des courriels examinés par le Post. » Quant à savoir si les événements de Maïdan de 2014 ont été une « révolution de la dignité » ou un coup d’État, il suffit de se tourner à nouveau vers l’appel téléphonique infâme de Victoria Nuland avec l’ambassadeur étatsunien à Kiev, Geoffrey Pyatt, pour toutes les preuves nécessaires que les États-Unis géraient la destitution d’un dirigeant élu et le remplaçaient par des marionnettes étatsuniennes triées sur le volet. Le rapport comprend également d’éminents politiciens et journalistes étatsuniens comme Sen. JD Vance, Sen. Rand Paul, Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene, Jim Jordan et Col. Douglas Macgregor.

Même nos amis d’Antiwar.com figurent sur la « liste d’ennemis » ukrainienne :

Comme l’indique le rapport: « Notre liste compte 391 personnes et 76 organisations. Il s’agit notamment de politiciens, de mouvements et de groupes politiques, de médias et de journalistes, d’experts et de groupes de réflexion (certaines personnes apparaissent dans plusieurs catégories). »

Peut-être ce qui est le plus choquant à propos de cette attaque contre les citoyens étatsuniens est le fait que la Data Journalism Agency (TEXTY) a une longue affiliation avec le gouvernement étatsunien lui-même! En fait, le fondateur de la publication Anatoly Bondarenko apparaît bien en vue sur un site Web du gouvernement étatsunien en tant que participant au projet « TechCamp » du département d’État étatsunien. La Data Journalism Agency (TEXTY) figure sur la liste des « partenaires de mise en œuvre » du projet TAPAS de l’Agence étatsunienne pour le développement international sur la transparence et la responsabilité dans l’administration et les services publics. Les Ukrainiens semblent aimer dresser des listes de leurs « ennemis ». L’une des plus célèbres d’entre elles est la tristement célèbre « liste d’élimination » publiée par le Centre Mirotvorets à Kiev. De cette liste, plusieurs ont déjà été assassinés par l’Ukraine, dont l’éminente journaliste russe Daria Dugina.

On peut se demander comment, par exemple, l’ancien président étatsunien Donald Trump et des dizaines de membres du Congrès étatsunien réagiront lorsqu’ils apprendront que les deniers publics étatsuniens sont envoyés à l’Ukraine pour que des organisations ukrainiennes soutenues par les États-Unis fassent des « listes de haine » et des « listes d’élimination ». des Etatsuniens patriotes comme eux.

Note de la rédaction de Grayzone : Le Rep. Jim Banks (R-IN) a envoyé une lettre aux présidents républicains du House Appropriations Committee pour protester contre l’utilisation des fonds fédéraux pour « intimider et réduire au silence les citoyens et les législateurs étatsuniens ».