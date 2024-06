Un article de Billets d'Afrique dénonce le "régime très autoritaire de Laurent Gbagbo"

Dans un article surprenant le journal Billets d'Afrique revient sur la politique du Rassemblement national en Afrique et ses accointances françafricaines. L'article est intitulé "Anti-Françafrique, le RN ?". Poser la question c'est déjà y répondre. Bien sûr que le RN a toujours été dans les pas de la (néo)coloniale depuis Le Pen père jusqu'à Le Pen fille. La collaboration avec des dictateurs installés par la France a été souvent de mise. On sait très bien que la Vème République a souvent soutenu en Afrique une politique fondée sur l'envers des droits de l'homme pour parvenir à ses fins et que le Rassemblement (Front) national lui a toujours emboîté le pas à quelques exceptions près. La politique menée au Cameroun dans les années 1960, au Biafra dans les années 70, au Rwanda en 1994 a reçu l'aval de mercenaires proches des milieux d'extrêmes droites de Denard à Barril. Et c'est sans doute là que le bas blesse : il y a eu une collusion politique françafricaine presque tous partis confondus qui a souvent mené à une politique d'extrême droite en Afrique (coup d'Etat, assassinats, installation d'homme lige du pouvoir néocolonial français, nettoyage ethnique, politique menée au nom de la "race" avec une vision anthropologique ethno-raciale de l'Afrique et un discours de légitimation raciste : "vous savez dans ces pays là...") au risque de banaliser et démocratiser le mal dans sa politique intérieure et in fine les idéaux de l'extrême droite.

- Histoires françafricaines





Mais le plus surprenant dans cet article ce sont certains arguments utilisés pour dénoncer le RN. Il y en a pléthore mais deux semblent pour le moins discutables. Celui de Kadhafi et celui de Gbagbo qui ont lutté à leur façon contre la Françafrique et qui ont été détruit par elle.



"Enfin, de nombreux proches du parti ont travaillé pour des chefs d’État africains : les très autoritaires Moussa Dadis Camara en Guinée et Mouammar Kadhafi en Libye, Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire…" (Anti-Françafrique, le RN ?" Billets d'Afrique, publié le 27.06.24)





Comment peut-on écrire que Laurent Gbagbo a établi un régime très autoritaire alors qu'il a été quasiment le premier à être élu démocratiquement en Côte d'Ivoire et a été sorti par la Françafrique armée c'est à dire par l'armée française après un trucage électorale et après que l'armée française ait soutenu en Côte d'Ivoire le massacre de Duékoué effectué par les milices de Ouattara ? On ne parlera pas non plus de son enfermement à La Haye voulue par la France alors que les charges avancées contre le très "autoritaire" Gbagbo n'étaient pas étayées par des preuves ? Il a été relâché près de 8 ans plus tard.

