Une enquête de l’armée israélienne révèle plusieurs cas de tirs amis israéliens le 7 octobre (The GrayZone/Antiwar)

Une enquête de l’armée israélienne révèle plusieurs cas de tirs amis le 7 octobre

Article originel : Israeli army probe finds multiple cases of friendly fire on October 7

Antiwar / The GrayZone, 21.06.24

L’enquête de l’armée a identifié de nombreux exemples de forces israéliennes visant des civils israéliens, ainsi que de réactions excessives ou d’inaction le 7 octobre. Les médias traditionnels ont diffamé The Grayzone pour avoir dénoncé le scandale de la « directive Hannibal » d’Israël il y a des mois.

Note de l'Editeur : Le Washington Post et le journal israélien Haaretz ont publié de nombreux articles calomnieux et erronés contre Max Blumenthal de The Grayzone et d’autres collègues pour avoir aidé à dénoncer le meurtre délibéré de civils israéliens par l’armée israélienne alors qu’ils étaient détenus par des militants palestiniens le 7 octobre. L’enquête de l’armée israélienne et une enquête du 12 juin, Le rapport 2024 des Nations Unies sont les dernières enquêtes officielles qui corroborent nos articles factuels.

L’article suivant a été initialement publié par Antiwar.com. Un examen par les forces de défense israéliennes (Tsahal) qui devrait être publié cet été conclura que les soldats israéliens ont tué beaucoup de leur propre peuple le 7 octobre, ont rapporté les médias israéliens. L’enquête devrait permettre d’identifier les multiples échecs de Tsahal lors du saccage du Hamas dans le sud d’Israël.

Selon la chaîne israélienne Channel 12 News, le rapport de l'armée israélienne qui doit être publié à la mi-juillet a révélé « de nombreuses victimes en raison des tirs de nos forces ». Tel-Aviv a été accusé d’avoir ordonné à ses soldats de tuer des otages plutôt que de permettre au Hamas de les utiliser dans les négociations, une politique longtemps connue sous le nom de « directive Hannibal ». L’examen du 7 octobre par l'armée israélienne semble mettre en évidence l’incompétence plutôt que le meurtre intentionnel de ses propres civils. Cependant, l’enquête du média israélien Ynet sur la conduite de l'armée israélienne a révélé que Tel Aviv avait ordonné aux troupes de suivre la directive d’Hannibal. Pourtant, les conclusions du prochain rapport équivaudront à un aveu officiel selon lequel des dizaines, sinon plus, d’Israéliens ont été tués par des soldats de l'armée israélienne, et non par le Hamas. Le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque à grande échelle contre le sud d’Israël avec des centaines d’assaillants, tuant 767 civils israéliens et 376 membres des forces de sécurité israéliennes. Le Jerusalem Post a récemment rapporté que bon nombre des décès israéliens ont été causés par une réaction excessive ou l’inaction de Tsahal.

« Selon le rapport, l’enquête découvrira de nombreux cas d’erreurs de tir amis entraînant des morts tragiques, des groupes de soldats de l'armée israélienne qui hésitaient trop à affronter les envahisseurs du Hamas (comme d’autres encore se sont précipités pour se battre sans être officiellement convoqués), » a noté le média, ajoutant que « des commandants supérieurs ordonnant à certains groupes de soldats de rester dans une capacité de réserve de deuxième ligne – alors qu’ils auraient dû se diriger vers le front et ne sachant pas comment gérer des questions complexes sur le champ de bataille impliquant un otage. » Alors que Tel Aviv a nié que la directive Hannibal a été mise en vigueur et insiste sur le fait qu’elle n’est plus utilisée, des preuves ont émergé que les forces israéliennes tiraient sur les maisons sachant que des civils étaient à l’intérieur. Un incident au kibboutz Be’eri a fait 12 morts parmi les civils israéliens. Il y a plusieurs enquêtes sur les actions del'armée israélienne le 7 octobre, bien qu’une enquête menée par le gouvernement israélien ait été fermée par la plus haute cour du pays cette semaine, suite aux objections de l'armée israélienne et d’un certain nombre de hauts responsables.