Une enquête de l’ONU indique que l’ampleur des meurtres à Gaza équivaut à un crime contre l’humanité (Reuters)

Une enquête de l’ONU indique que l’ampleur des meurtres à Gaza équivaut à un crime contre l’humanité

Article originel : 'Immense' scale of Gaza killings amount to crime against humanity, UN inquiry says

Par Emma Farges

Reuters, 13.06.24



Une enquête de l’ONU révèle que les deux parties ont commis des crimes de guerre

Selon l'ONU, l’ampleur des pertes à Gaza équivaut à un crime contre l’humanité

Identifie les 'tendances de violence sexuelle' dans les attaques du 7 octobre

Israël dit que l'enquête est biaisée et rejette les conclusions...



