Vaccin Covid-19 : le Kansas intente une action en justice contre Pfizer (Nexus)

Kris Kobach demande « des sanctions pécuniaires civiles, des dommages-intérêts et des mesures de redressement par voie d’injonction pour les déclarations trompeuses et mensongères faites dans le cadre de la commercialisation du vaccin Covid-19 », comme le rapporte Kansas Reflector .

Selon Reuters , le républicain Kris Kobach a déclaré que « Pfizer a fait de multiples déclarations mensongères pour tromper le public sur son vaccin à un moment où les Américains avaient besoin de connaître la vérité ». Dans la plainte qu’il a déposée, il affirme que Pfizer a délibérément dissimulé, supprimé et omis des faits importants relatifs au vaccin Covid-19, dont les plus flagrants concernent l’innocuité du vaccin pour les femmes enceintes, les problèmes cardiaques, son efficacité contre les variantes et sa capacité à stopper la transmission.

Le procureur général du Kansas, Kris Kobach, a intenté une action en justice lundi 17 juin contre la société pharmaceutique Pfizer, alléguant que « Pfizer a induit le public en erreur en lui faisant croire qu’elle avait un vaccin Covid-19 “sûr et efficace” », en violation de la loi sur la protection des consommateurs de l’État. ◆ Des cachotteries intentionnelles et inadmissibles

◆ La stratégie du déni

« Les déclarations faites par Pfizer au sujet de son vaccin Covid-19 ont été exactes et fondées sur la science », a déclaré Pfizer dans un communiqué, ajoutant qu’il estimait que le procès par l’État du Kansas n’était pas fondé. Le laboratoire « répondra à la plainte en temps voulu » et précise qu’il « est profondément attaché au bien-être des patients qu’il sert et n’a pas de priorité plus importante que de garantir la sécurité et l’efficacité de ses traitements et de ses vaccins »…