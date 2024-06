Vendu au plus offrant : Trump va soutenir l'annexion israélienne de la Cisjordanie pour obtenir des fonds de campagne (MintPress News)

Vendu au plus offrant : Trump va soutenir l'annexion israélienne pour obtenir des fonds de campagne Article originel : Sold to the Highest Bidder: Trump to Greenlight Israeli Annexation for Campaign Funds Par Robert Inlakesh MintPress News, 05.06.24

L’ancien président Donald Trump est sur le point de vendre la politique étrangère étatsunienne pour l’argent de la campagne, le milliardaire pro-israélien Miriam Adelson offrant de financer son offre, s’il laisse Israël annexer la Cisjordanie.



Selon un rapport du quotidien israélien Haaretz, le milliardaire pro-israélien Miriam Adelson cherche à financer la campagne de Donald Trump à condition qu’il soutienne l’annexion de la Cisjordanie.



Adelson, la sixième femme la plus riche des États-Unis, a hérité de sa fortune de feu Sheldon Adelson, un méga-donateur du Parti républicain. En 2017, Sheldon Adelson a déclaré : « Je suis une personne à problème unique. Cette question concerne Israël. »



En tant que président, Trump a été qualifié de leader le plus pro-israélien de l’histoire étatsunienne et s’est souvent vanté de son soutien à Tel Aviv. En novembre 2017, l’administration Trump a annoncé sa reconnaissance de Jérusalem occupée comme capitale d’Israël, rompant avec le consensus international et portant un coup à la soi-disant solution à deux États.



L’inauguration de la nouvelle ambassade des États-Unis à Jérusalem en mai 2018 a coïncidé avec le massacre d’une soixantaine de manifestants palestiniens non armés dans la bande de Gaza lors des manifestations de masse non violentes de mars du retour.



Trump a soutenu l’idée que Jérusalem devienne la capitale indivise d’Israël malgré l’annexion illégale de Jérusalem-Est en 1980, une décision rejetée par les Nations Unies. En outre, il a reconnu le plateau du Golan syrien illégalement occupé, annexé par Israël en 1981, comme faisant officiellement partie de l’État juif.



Il a également nommé David Friedman comme ambassadeur en Israël. Friedman a refusé de parler des territoires occupés par les Palestiniens en tant que tels, appelant cela plutôt une « occupation présumée ».



En plus d’approuver ce qu’il a qualifié d'« Accord du siècle », Trump a soutenu un plan pour résoudre le conflit Palestine-Israël en essayant de mettre en œuvre un accord qui priverait les Palestiniens d’une véritable autonomie et du commerce occupé ... Lire la suite