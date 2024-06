[Vidéo] Interview du Président cubain Miguel Díaz-Canel par Ignacio Ramonet : « du blocus renforcé à la résistance créatrice » (Venezuela Infos)

Ignacio Ramonet : Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir eu la gentillesse de nous accorder cet entretien.

Il y aura une dizaine de questions divisées en trois parties : une première partie consacrée à la situation interne de Cuba ; une deuxième partie sur l’économie cubaine ; et une troisième partie sur la politique internationale.

La première question est la suivante : pour de nombreuses familles cubaines, depuis deux ou trois ans, la vie quotidienne est devenue particulièrement difficile : pénuries alimentaires, inflation, manque de services publics, etc... Le blocus économique, commercial et financier imposé illégalement par les États-Unis était déjà en place. Selon vous, que s’est-il passé ces derniers temps pour que la situation se dégrade à ce point ?

Miguel Díaz-Canel : Eh bien, Ramonet, je te remercie tout d’abord de m’avoir donné l’occasion de m’entretenir avec toi. C’est toujours très intéressant de pouvoir partager des points de vue avec toi, et aussi d’entendre tes commentaires sur ces thèmes. Et tu m’as posé une question très intéressante.

Tout d’abord, le blocus d’aujourd’hui a une caractéristique qualitativement différente ; nous parlons d’un « blocus renforcé » et, de plus, soutenu par un autre élément, qui est l’inclusion de Cuba dans une liste fallacieuse établie par le gouvernement américain de pays qui soi-disant « soutiennent le terrorisme ».

Je vais surtout faire une comparaison qui, selon moi, est la meilleure façon d’illustrer ce qui a changé d’un moment à l’autre, si nous comparons ce qu’était la vie des Cubains jusqu’à la seconde moitié de 2019, et ce qu’elle a été par la suite.

Tout d’abord, nous sommes un pays qui a souffert des limitations et des adversités imposées par le blocus pendant plus de soixante ans, un blocus illégal, injuste, anachronique et, surtout, marqué par la vision arrogante du gouvernement des États-Unis.

Cuba n’est jamais resté les bras croisés et nous avons développé une capacité de résistance. Je dirais même, après les expériences que nous avons vécues lors du COVID-19, qu’il s’agit d’une « résistance créative », car Cuba n’a pas seulement été capable de résister au blocus, mais dans ces conditions, le pays a progressé, a contribué, a grandi en tant que nation et, en outre, s’est développé. En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement de résister sans rien faire d’autre. Nous avons été capables de maintenir un certain niveau d’activité économique, d’exportations, de soutien aux programmes sociaux et nous avons vécu, bien que de manière ralentie, toutes nos aspirations. Et je dis toujours : si nous avons pu faire tant de choses alors que nous étions soumis à un blocus, que n’aurions-nous pas pu faire sans l’être ?

Jusqu’en 2019, Cuba a reçu des revenus de notre production exportable et compétitive sur le marché international, parce que l’activité économique du pays était vitale ; le pays recevait un montant important de transferts de fonds ; il recevait des revenus importants du tourisme - rappelle-toi que nous avons eu près de quatre millions et demi de touristes en un an - et nous avions des prêts de diverses institutions financières, des prêts gouvernementaux de pays avec lesquels nous avons de très bonnes relations et également des prêts de programmes, d’agences, qui nous ont permis de développer des projets.

D’autre part, nous disposions d’un approvisionnement stable en carburant sur la base d’accords avec des pays amis, des pays frères, ce qui signifie que, dans le cadre de ces accords, nous n’avons eu à dépenser pratiquement rien en carburant sur les recettes en devises que nous avons reçues, car tout cela a été compensé par les services que nous fournissons à ces pays frères.

Par conséquent, nos revenus en devises étrangères nous permettaient d’acheter de la nourriture pour couvrir le panier alimentaire de base, nous pouvions même acheter de la nourriture et d’autres biens que nous mettions dans les magasins.... Par conséquent, notre marché intérieur avait un certain niveau d’approvisionnement.

Nous disposions de devises avec lesquelles nous pouvions mettre en place un marché des changes légal, contrôlé par l’État, où nous pouvions acheter et vendre des devises avec leur équivalent en monnaie nationale. Nous disposions d’un niveau acceptable de capacité de paiement de nos dettes à l’égard des pays ou des entreprises qui avaient investi à Cuba. Nous disposions également d’une capacité financière pour l’achat de pièces détachées, l’un des intrants les plus importants pour notre économie. Par conséquent, il y avait une offre sur le marché intérieur et une relation adéquate entre l’offre et la demande, ce qui a permis de maintenir les niveaux d’inflation à un niveau bas.

Au second semestre 2019, l’administration Trump a appliqué plus de 240 mesures qui ont renforcé le blocus, et c’est là qu’intervient le premier concept : « blocus renforcé » ; elle a même appliqué, pour la première fois, le titre III de la loi Helms-Burton, qui n’avait jamais été appliqué auparavant et qui a produit un impact énorme, surtout de pression sur les investisseurs étrangers, sur ceux qui avaient déjà investi, sur ceux qui envisageaient d’investir, et a apporté un soutien à ceux qui faisaient partie des secteurs qu’en toute justice, le gouvernement a confisqués dans les premières années de la Révolution.

Avec ces mesures, toutes nos sources de revenus en devises étrangères ont été coupées d’un coup ; le tourisme a diminué ; les bateaux de croisière, qui représentent une part importante de l’afflux de touristes à Cuba, ont cessé leurs activités ; une énorme persécution énergétique et financière a été organisée. Plus de 92 banques ou institutions financières internationales ont été sanctionnées ou ont fait l’objet de pressions de la part du gouvernement étasunien, c’est pourquoi elles ont cessé leurs relations financières avec Cuba.

Les envois particuliers de fonds de l’extérieur, qui constituaient une importante source de revenus, ont été interrompus. D’autre part, ils ont également fait pression et appliqué de nombreuses sanctions contre des pays amis et frères qui nous fournissaient du carburant de manière stable. Nous avons donc commencé à souffrir d’un déficit en carburant et d’un déficit en devises.

Avec ces deux éléments, d’une part, le système électrique a été déstabilisé, car même si nous sommes en mesure de garantir le fonctionnement des centrales thermoélectriques avec le brut national, les centrales thermoélectriques ne couvrent pas toute la demande d’électricité du pays, en particulier aux heures de pointe ; et nous devons démarrer d’autres centrales qui fonctionnent au diesel et au mazout ; sans ces combustibles, nous nous retrouvons avec un déficit.

D’autre part, avec ce manque de devises, nous n’avons pas pu acheter à temps les intrants et les pièces de rechange nécessaires à l’entretien de l’ensemble du système électro-énergétique qui, de plus, est un système qui présente déjà un certain niveau d’obsolescence. Cela augmente les ruptures, allonge la durée de l’entretien et tout cela va à l’encontre de la stabilité du système électrique. Dans ces conditions, nous avons commencé à subir de pénibles pannes d’électricité. Afin de réduire ces pannes, nous avons même dû arrêter ou limiter le niveau d’activité productive, un ensemble d’activités économiques.

Et dans le cadre de ces mêmes limitations de devises étrangères, nous avons commencé à manquer de certains intrants et matières premières pour d’importants processus de production. Et le peu de devises étrangères dont nous disposions, nous devions le dépenser pour acheter du carburant, alors qu’auparavant nous n’avions pas besoin de dépenser cet argent parce que nous avions d’autres mécanismes pour résoudre ce problème.

Les prix sur le marché international augmentent, car cela fait également partie de la crise multidimensionnelle dont souffre le monde ; il y a les effets du changement climatique, et nous avons été touchés par des sécheresses intenses, des pluies intenses et aussi des ouragans qui ont causé beaucoup de dégâts à l’économie. Tout cela a créé un environnement de pénurie de médicaments, de nourriture, de carburant, de problèmes de transport. Cela affecte également nos programmes sociaux et le bien-être de la population, et tout cela crée une réalité très complexe.

Au cours du premier mois de 2020, huit ou dix jours avant que Trump ne quitte la Maison Blanche, il nous a inclus dans la liste des pays qui « soutiennent le terrorisme ». Et puis, tout d’un coup, toutes les agences bancaires et les institutions financières ont cessé de nous prêter.

Par conséquent, nous sommes aujourd’hui un pays qui vit en fonction du compte courant, c’est-à-dire qu’il faut répartir ce qu’on a gagné cette semaine entre un très grand nombre de priorités nationales qui ne peuvent pas être couvertes par les revenus d’une seule semaine.

Par conséquent, notre disponibilité en devises étrangères commence à être affectée et nous n’avons plus la même capacité de couvrir et d’honorer nos engagements de paiement de dividendes à des entités étrangères, de paiement de dettes à des pays ou à des entreprises. Nous ne pouvons pas développer l’activité économique avec toute l’intensité et la capacité dont nous disposons et dont nous avons besoin pour offrir des biens et des services ; cela crée un énorme déséquilibre entre l’offre et la demande et, par conséquent, les prix augmentent et l’inflation apparaît à très grande échelle.

D’autre part, nous ne disposons pas des devises nécessaires pour faire fonctionner efficacement un marché des changes légal et, par conséquent, un marché parallèle illégal est créé, qui manipule également le taux de change et devient presque un élément qui impose les prix et contribue également au problème de l’inflation.

C’est dans ces conditions qu’est arrivé le COVID-19, qui a affecté le monde entier. Selon notre vision humaniste de la révolution, l’objectif principal du COVID-19 était de sauver la vie des gens. Par conséquent, une part importante de tous les efforts et du peu de devises qui entraient dans le pays étaient consacrés à sauver la vie de la population.

IR - Nous parlerons plus tard du COVID-19 et vous pourrez développer ce thème.

M D-C - Sans aucun doute, tous les autres phénomènes ont été amplifiés et se sont poursuivis au fil des années ; car il faut aussi noter qu’une des caractéristiques de ce « blocus intensifié » est qu’il a été appliqué par une administration républicaine, celle de Trump ; mais une administration démocrate, celle de Biden, l’a laissé inchangé. Il s’agit donc d’un processus cumulatif et systématique sur quatre ans, d’une situation très complexe pour notre population, et, je dirais, empreinte d’une énorme perversité, que je t’expliquerai lorsque nous parlerons du COVID-19.

IR - Monsieur le Président, je voudrais que nous parlions d’un élément que vous venez d’évoquer et qui est très gênant pour la population, à savoir les coupures d’électricité. Comment évaluez-vous la situation énergétique actuelle du pays et quelle perspective de solution pouvez-vous annoncer aux citoyens cubains ?

M D-C - Ramonet, aujourd’hui, en ce moment, nous sommes dans une situation énergétique extrêmement complexe. Nous avons un système électrique instable pour différentes raisons que je vais expliquer maintenant, et en ce moment, pas plus tard que cette semaine, nous avons subi de graves pannes d’électricité dans tout le pays. Depuis plus de cinq jours, nous n’avons pas pu assurer le système électrique 24 heures sur 24, ce qui signifie que nous avons eu un certain niveau de panne permanent. Il ne fait aucun doute que cela nuit à la situation, la complique, provoque des malaises, des incompréhensions et rend plus dure la vie des Cubains.

Il y a plusieurs aspects ici : premièrement, nous avons un système électro-énergétique qui a une composante de centrales thermoélectriques, de génération d’énergie thermique, qui est résolue avec la production de brut national, qui est un brut lourd, avec beaucoup de soufre. Mais cela nécessite des réparations, un entretien systématique, plus de 300 millions de dollars par an pour entretenir ce système électro-énergétique ; et cette disponibilité financière n’existe pas. Cela signifie que les pannes et les problèmes technologiques sont plus fréquents que la normale.

Nous avons un autre groupe de sources de production d’électricité, qui sont des moteurs de production distribuée, en particulier pour les heures de pointe, qui nécessitent du diesel et du mazout, et nous n’avons pas toujours eu les niveaux de diesel et de mazout dont nous avions besoin. Dans le cadre du blocus, nous avons par exemple été - d’octobre 2023 jusqu’au mois dernier - privés de diesel ou de mazout entrant dans le pays, et nous avons épuisé les réserves que nous avions - parce que nous avons aussi un programme d’épargne. Cela nous a également valu, en raison du manque de carburant, de graves pannes d’électricité, en particulier en mars dernier. Dans le même temps, ces groupes électrogènes ont également besoin de pièces de rechange et d’entretien, ce qui a des conséquences. Par conséquent, dans les conditions actuelles, notre production d’électricité peut tomber en panne en raison d’un manque de carburant, d’un manque d’entretien ou d’une combinaison de ces deux facteurs.

IR- Et les énergies renouvelables, Monsieur le Président, vous misez sur les énergies renouvelables ?

M D-C - Oui, parlons des solutions. Nous misons sur les énergies renouvelables, aussi bien l’éolien que le photovoltaïque et le biogaz.... Mais surtout le photovoltaïque. Nous avons signé un ensemble d’accords, assortis de garanties, qui nous permettront, en moins de deux ans, d’atteindre plus de 2000 mégawatts. Cela nous mettrait dans une situation énergétique différente, car cela nous permettrait d’atteindre l’objectif que nous voulons, à savoir avoir plus de 20 % d’énergie renouvelable d’ici 2030. Nous allons atteindre 25 %, peut-être un peu plus, en fonction de la manière dont ces questions peuvent être traitées.

Nous avons tout un programme. Ces parcs commencent à être mis en place et activés dès maintenant, et notre production d’électricité va croître de cette manière, ce qui signifie qu’il y aura un changement substantiel cette année, et une consolidation l’année prochaine. Il y a donc deux solutions : nous pourrons consacrer plus de carburant à l’économie, en particulier à la production alimentaire, à l’agriculture, aux processus de production qui sont aujourd’hui très limités parce que la plupart des carburants dont nous disposons, et qui sont déficitaires, sont utilisés pour la production d’électricité. D’autre part, nos coûts d’achat de carburant diminueront également.

En outre, les centrales thermoélectriques fonctionneront dans un régime plus confortable, ce qui nous permettra de consommer moins de pétrole brut national, qui est également exportable ; et l’une des choses que nous faisons est d’augmenter la production de pétrole brut national pour pouvoir l’exporter, ce qui nous aide à disposer d’une source de financement pour tous ces investissements qui sont coûteux, très coûteux !

C’est la voie la plus durable, parce qu’en plus, elle est tout à fait cohérente avec ce que nous proposons en matière de politique environnementale, et avec nos engagements lors des conférences COP, pour réduire les émissions de CO2, c’est-à-dire qu’elle est tout à fait cohérente et qu’elle garantit le développement durable.

Nous recherchons également des investissements étrangers qui nous permettront de renforcer, de mettre à jour et d’améliorer le traitement de certaines de nos raffineries, ce qui nous permettrait également de traiter ce brut national, de le raffiner et d’obtenir d’autres produits qui seraient également exportables ou qui seraient utiles à la consommation nationale, et nous devrions importer moins de ces produits pour la consommation nationale.

Il y a aussi tout un programme d’économie d’énergie et de développement des technologies photovoltaïques, plutôt dans la sphère domestique, des équipements qui fonctionnent avec des sources d’énergie photovoltaïques. Il y a aussi le remplacement des luminaires classiques par des luminaires LED, qui consomment moins d’énergie et durent plus longtemps. Toutes ces actions combinées nous conduiront à une meilleure situation en matière d’énergie électrique.

IR - Monsieur le Président, cette situation que vous décrivez et la précédente, avec les difficultés et les épreuves, ont récemment provoqué un phénomène sociologique inconnu à Cuba, à savoir les protestations sociales. D’une part, de nombreuses personnes émigrent parce qu’elles ne supportent pas les conditions actuelles et, d’autre part, les protestations, bien qu’elles n’aient pas été massives, ont été surprenantes parce qu’inhabituelles. J’aimerais que vous nous expliquiez, tout d’abord, comment vous analysez la nature de ces manifestations et quels enseignements vous tirez de cette situation ?

M D-C - Ramonet, tout d’abord, je crois que notre peuple a souffert du blocus. De plus, comme je le disais, il s’agit d’un effet cumulé du blocus pendant plus de soixante ans. Ma génération, qui est née dans les premières années de la révolution, est une génération qui a vécu avec les pénuries causées par le blocus. Mes enfants sont nés sous le blocus et nos petits-enfants sont nés et vivent sous le blocus. Cela a donc eu un effet direct sur la population cubaine.

Sur le plan conceptuel, que défend le gouvernement des Etats-Unis en ce qui concerne la destruction de la révolution cubaine ? Il existe une référence connue sous le nom de Mémorandum Mallory, basé sur ce qu’un fonctionnaire du Département d’État a écrit dans les années 1960 dans une évaluation de Cuba. Il a déclaré que, compte tenu du niveau de soutien populaire à la révolution, le moyen de la renverser était l’asphyxie économique, en essayant de faire tout ce qui est possible pour que le peuple souffre de difficultés et de privations et que cela conduise à une rupture avec la révolution et, par conséquent, provoque une explosion sociale qui mènerait à la chute de la révolution.

Telle a été la politique, tel a été le point de référence, le concept fondamental, et c’est ce qu’ils font avec le renforcement du blocus. En 60 ans, ils n’ont pas réussi à nous briser et c’est pourquoi ils ont décidé de renforcer le blocus pour nous briser, mais ils ne vont pas nous briser non plus ! Je continue de croire en la capacité de réaction, en l’héroïsme de ce peuple et en la « résistance créative » dont je vous ai parlé.

Maintenant, avec cette résurgence du blocus, nous avons eu la coïncidence de plusieurs facteurs : des pannes d’électricité prolongées, des problèmes de transport, des pénuries de vie, des problèmes pour garantir le panier alimentaire de base, des problèmes avec la nourriture, des problèmes avec les médicaments.

Lorsqu’il y a des coupures de courant, l’approvisionnement en eau est affecté, car il fonctionne également à l’électricité ; à ce propos, nous avons fait un investissement très important pour transformer les systèmes de pompage en systèmes photovoltaïques également, et cela fait partie des choses que nous faisons pour surmonter cette situation.

À un certain moment, il y a également eu des événements dans certains endroits et avec une certaine participation, je dirais, plus massive dans les événements du 11 juillet 2021 ; moins massive dans les événements du 17 mars 2023, bien que les médias l’aient présentée comme « très massive » dans le cadre de l’autre composante de cette politique agressive envers Cuba de pression maximale, qui est l’intoxication médiatique où ils essaient de discréditer la révolution cubaine, et où il y a un Cuba virtuel et un Cuba réel. Il y a donc eu des protestations populaires dans un certain nombre d’endroits.

Quelles sont les caractéristiques de ces revendications ? La plupart de ces manifestations ont eu lieu dans une situation de protestation pacifique, où la majorité des personnes qui sont allées protester ont demandé une explication. Il ne s’agit pas de demandes de rupture avec la révolution, les gens sont allés vers les institutions du gouvernement ou du parti pour demander une explication, pour demander une explication sur les causes des problèmes, et qui sont ceux qui ont répondu directement à la population ? Qui sont ceux qui ont parlé à ces gens, parce qu’ils font partie de ces gens ? Ce sont précisément les dirigeants du parti, les dirigeants du gouvernement et les administrations dans ces endroits, et ce sans répression policière, sans répression d’aucune sorte.

De même, dans ces manifestations, il y a eu de petits groupes qui ne se sont pas comportés pacifiquement, et c’est l’une des choses que l’intoxication médiatique promue par l’empire tente de déformer. Nombre de ces personnes ont été financées par des projets subversifs du gouvernement des États-Unis et reçoivent systématiquement de l’argent pour profiter de situations comme celle-ci et manifester contre la révolution. Cependant, le fait de manifester contre la révolution ne leur vaut pas non plus une réponse répressive.

On a même vu dans ces manifestations des gens dire : « Attendez, ce que nous voulons, c’est parler au gouvernement et au Parti », et qui n’ont pas permis qu’on vocifère des slogans contre-révolutionnaires ou d’autres choses ; mais même l’opinion de quelqu’un qui n’est pas partisan de la révolution n’est pas réprimée. Ce qui se passe, c’est que bien souvent, parce que cela fait partie de la même plateforme de subversion, ceux qui protestent contre la révolution de cette manière, qui sont les moins nombreux, commettent des actes de vandalisme et attaquent les biens de l’État, les biens sociaux, perturbent l’ordre public, et cela entraîne alors une réponse qui n’est pas idéologique, c’est une réponse judiciaire, une réponse légale comme dans n’importe quel autre pays, parce qu’ils perturbent l’ordre public, ils perturbent la paix des citoyens, ils commettent des méfaits ou des actes de vandalisme.

Ce qui se passe, c’est que ce n’est pas présenté de cette manière dans les médias internationaux, mais sous la forme d’un scénario de guerre non conventionnelle : premièrement, des troubles sociaux, des revendications ou des protestations ; deuxièmement, la mise en scène de la répression policière ; troisièmement, la mise en scène de prisonniers politiques, c’est-à-dire la répression avec des prisonniers politiques entre guillemets ; puis la démonstration que, à cause de ces choses, il y a un État failli, et ensuite la prétendue aide humanitaire et le changement de régime. C’est le scénario et le script de la guerre non conventionnelle qui est appliqué aujourd’hui contre Cuba, contre le Nicaragua, contre le Venezuela.

Il y a donc une distorsion et je dirais que ce type de protestations qui ont eu lieu à Cuba, comme tu le dis, qui est un développement relativement nouveau - le monde a changé et notre société a changé, et les conditions causées par le renforcement du blocus ont également changé nos vies - elles sont traitées, elles sont expliquées, elles ne causent pas de rupture entre le peuple et la Révolution, parce que nous avons également un système de travail où nous visitons des localités, nous parlons constamment à la population, nous fournissons des informations sur ces problèmes.

Pourquoi ne parle-t-on pas des manifestations aux États-Unis, qui se terminent généralement par des brutalités policières, en particulier contre les personnes afro-américaines ou les personnes pauvres ? Pourquoi ne parle-t-on pas des brutalités policières lors des manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis ces derniers jours, dans les universités, qui étaient pacifiques, totalement pacifiques, en faveur de la cause palestinienne et contre le génocide commis par Israël, soutenu par les États-Unis, à l’encontre du peuple palestinien ? Et quelle a été la réponse du gouvernement des États-Unis face à ces événements ? Répression policière, mauvais traitement des étudiants, mauvais traitement même des enseignants, avec des bottes sur la nuque. Nous avons vu des scènes où un enseignant, une personne âgée, était maîtrisé, réduit, humilié sur le sol. Cela ne se passe pas à Cuba, cela ne se passe pas à Cuba !

Par exemple, je te le dis, le 17 mars, lorsque nous étions en contact direct avec les trois localités où ont eu lieu les protestations sociales, vers sept heures du soir, tout était déjà en ordre, et, en outre, ce jour-là, dans le pays, il y avait diverses activités auxquelles les gens participaient dans le cadre du dimanche, et pourtant, à une heure du matin, les plateformes médiatiques d’intoxication disaient que « dans tout Cuba », il y avait une protestation massive ! Un mensonge total, une calomnie.

Je me demande, Ramonet : que peux-tu attendre d’un gouvernement de la première puissance mondiale qui, pour attaquer un pays dont le seul péché est de vouloir l’autodétermination, l’indépendance, la souveraineté et de vouloir construire un modèle différent de celui que le gouvernement des États-Unis veut imposer dans le cadre de sa politique hégémonique, a recours à un blocus brutal pendant tant d’années et qui, pour renverser la révolution, doit recourir à des mensonges ? C’est tellement pervers, de telles constructions sont tellement basses.

Je dis : si nous sommes si erronés, si nous sommes si inefficaces, si nous sommes vraiment aussi incapables, ne nous infligez pas de sanctions, laissez-nous tomber ! Mais je sais que l’exemple de Cuba, et je le dis sans aucune expression de suffisance, loin de là, sans aucun chauvinisme cubain..., nous savons que nous représentons un exemple pour l’Amérique latine, les Caraïbes et le monde, parce que l’on voit constamment combien de personnes dans le monde ont fait de la solidarité avec Cuba le centre de leur vie. Et ce n’est pas par caprice, c’est parce qu’il y a un exemple, parce qu’il y a une confiance, parce qu’il y a une lumière qui nous guide, envers laquelle nous assumons un énorme engagement, parce que nous ne pouvons pas la décevoir. C’est la seule chose qui explique pourquoi un gouvernement aussi puissant que le gouvernement des États-Unis doit recourir à de telles pratiques pour tenter de mettre un petit pays à genoux.

IR - Monsieur le Président, passons à la deuxième partie de notre entretien. Il y a quatre questions sur l’économie. La première : je voudrais savoir quelle évaluation vous faites de l’état actuel de l’économie cubaine et quelles mesures votre gouvernement prend pour faire face à certains des défis actuels - en dehors du blocus évidemment - tels que, par exemple, l’inflation, la dollarisation partielle qui a lieu, et aussi le manque d’investissements étrangers directs significatifs ?

M D-C- Ramonet, je pense avoir avancé une partie de la réponse, lorsque je décrivais ce que signifie le blocus aujourd’hui, parce que c’est précisément ce blocus qui conditionne la nouvelle situation économique.

Qu’allons-nous faire pour surmonter cette situation ? Tout d’abord, nous avons conçu un programme de stabilisation macroéconomique qui sera mis en œuvre sur une période prolongée, disons jusqu’en 2030, et qui devra être ajusté pour atteindre les équilibres macroéconomiques dont le pays a besoin dans les plus brefs délais. Il aborde les problèmes de l’inflation, du marché des changes et, bien sûr, du taux de change ; il aborde la politique monétaire, la politique fiscale, les incitations à la production nationale et aux exportations ; il comprend également des éléments relatifs aux salaires, aux pensions, à l’emploi et à toute la réorganisation du système économique que nous devons effectuer, ainsi que les politiques liées à l’utilisation de nos finances, à l’allocation des ressources, au rôle de l’entreprise publique, à la relation entre l’entreprise publique et le reste des acteurs économiques.

Cela repose sur plusieurs prémisses. La première est que nous cherchons des moyens de stimuler la production nationale. Parce qu’en stimulant la production nationale, on gagne en souveraineté économique et on peut aussi arriver à satisfaire les besoins internes du pays, de sorte que le marché intérieur devienne une source de développement.

IR - Pensez-vous surtout à l’agriculture, par exemple à la souveraineté alimentaire ?

M D-C - Oui c’est de cela que nous parlons précisément. Nous pouvons produire une grande partie de la nourriture dont le pays a besoin et en importer moins. Aujourd’hui, nous devons disposer de plus de 2 milliards de dollars pour importer de la nourriture.

En outre, à partir de cette augmentation de la production nationale et de l’efficacité de cette production nationale, nous devons également parvenir à la compétitivité en matière d’exportations afin d’apporter des devises et de rendre cette production nationale durable.

Nous portons ce concept de stimulation de la production nationale et, surtout, de l’agriculture, non pas au niveau national, mais au niveau local : chaque municipalité a un programme municipal d’autosuffisance et chaque province a un programme provincial d’autosuffisance. Nous voulons que tous ces efforts et toute cette construction de la communauté, du quartier, de la municipalité, de la province, atteignent le pays et stabilisent la situation alimentaire du pays. C’est pourquoi nous avons élaboré une politique de souveraineté alimentaire et une loi sur la souveraineté alimentaire.

IR - Cela donne-t-il des résultats, et voyez-vous ces résultats ?

M D-C - J’ai une expérience. Depuis janvier, nous visitons chaque mois toutes les provinces du pays, et dans chaque province, nous visitons chaque mois une municipalité différente. Qu’avons-nous observé ? Nous avons observé de bonnes expériences où les travailleurs et les collectifs de travailleurs, avec les dirigeants qu’ils ont, font les choses différemment, et dans des conditions de « blocus renforcé », trouvent des réponses à ce que nous devons réaliser, y compris au niveau de la production alimentaire. J’ai vu des choses très intéressantes à cet égard.

IR - Elles pourraient être étendues à d’autres régions du pays ?

M D-C - C’est exact, mais disons qu’il s’agit aujourd’hui d’exceptions. Nous avons visité d’autres endroits où les performances ne sont pas adéquates et où les collectifs sont peut-être plus accablés par le poids des restrictions du blocus que par la pensée que nous voulons développer, qui est celle de la « résistance créative » : « Je suis affecté par le blocus en ceci et en cela, mais dans les conditions du blocus, je peux faire ceci, ceci, ceci, ceci et surmonter et aller de l’avant ».

Notre objectif est donc de faire en sorte que ces exemples soient une source d’inspiration. Et ceux qui, inspirés par l’exemple de ceux qui font les choses différemment, acquièrent cette expérience et deviennent plus performants. Ce qui est aujourd’hui l’exception devient alors la règle.

Il y a quelque chose d’intéressant, parce que, je vous le dis, ces convictions et ces critères que je partage avec vous, ce n’est pas un appel, ce n’est pas notre propagande. On a cette conviction précisément à cause de ce que l’on voit lors de ces visites dans chaque partie du pays.

Ainsi, par exemple, lors de nos visites en mars et avril derniers, qu’avons-nous commencé à observer ? Que les lieux qui ont fermé en 2023, l’année dernière, avec des performances improductives, non rentables, inefficaces, commencent à laisser cette situation derrière eux et commencent à s’orienter vers ce nouveau modèle. Maintenant, ce que nous devons obtenir, c’est que cette transformation soit durable dans le temps.

Je pense que les réponses sont là, nous les avons nous-mêmes.

Qu’est-ce qu’on leur dit après, quand on discute avec les responsables des territoires ? Nous devons amener celui qui ne va pas bien aux concepts de celui qui va bien. Ils ont l’expérience sur place. Il est très stimulant de voir comment, dans chaque partie du pays, il y a des choses qui n’ont pas encore les niveaux productifs d’activités, de contributions dont nous avons besoin. Mais il y a aussi de la lumière dans ces exemples.

IR - Du côté de l’Etat, les réformes légales nécessaires ont-elles été faites pour faciliter la nouvelle production ?

M D-C - Il faut encore s’assurer que l’entreprise d’Etat puisse fonctionner dans les mêmes conditions que le secteur non étatique, mais aujourd’hui l’entreprise d’Etat dispose d’un certain nombre de pouvoirs qui lui ont été donnés. Mais ils ne sont pas toujours bien utilisés. Dans la mesure où ils sont utilisés avec une culture d’entreprise plus avancée, plus flexible, il y aura sans aucun doute un impact.

Donc, un concept fondamental : la science et l’innovation. Un pays pauvre comme le nôtre, avec peu de ressources naturelles mais beaucoup de talents, sait que les réponses à nos problèmes doivent être trouvées dans la recherche scientifique, et que tout cela doit se traduire par l’innovation. C’est pourquoi nous avons opté pour un système de gestion gouvernementale basé sur la science et l’innovation, à appliquer dans tous les domaines. C’est ainsi que nous avons abordé le COVID-19 et que nous l’appliquons maintenant au secteur agricole, à l’industrie et à la production alimentaire.

Il y a aussi l’attention portée aux personnes et aux familles en situation de vulnérabilité. Chacune des mesures que nous allons appliquer doit être traitée de manière à ce que les personnes et les familles vulnérables ne soient pas affectées, car notre objectif n’est pas de créer davantage d’inégalités ; au contraire, il est de réduire le fossé des inégalités, et que nous sommes capables de produire de la richesse en sachant que cette richesse que nous générons est celle que nous pouvons distribuer et que nous allons la distribuer dans un souci de justice sociale.

IR - Monsieur le Président, parmi les changements intervenus dans l’économie cubaine au cours des dernières années, figure l’émergence d’une économie de marché, qui s’est notamment développée récemment avec le développement des micro-, petites et moyennes entreprises, autrement dit des MPME. Quelle est votre évaluation de ce phénomène qui est en train de transformer le tissu économique cubain ?

M D-C - Je pense qu’il y a quelques précisions à apporter. Tout d’abord, nous avons une économie planifiée qui tient compte des signaux du marché, mais ce n’est pas une économie basée sur l’économie de marché pure. Il y a un concept de justice sociale où les lois du marché ne sont pas le moteur du développement économique, parce que nous pensons avant tout en termes de personnes.

L’efficacité de l’économie cubaine est parfois critiquée d’un point de vue purement économique, mais je dis : cette économie sous blocus, qui ne satisfait pas encore tous nos besoins, maintient d’importantes conquêtes sociales qui, aujourd’hui, à Cuba, sont considérées comme un droit, mais qui, dans de nombreux endroits, ne sont pas encore une conquête. Je pense donc qu’il y a également un certain degré d’injustice dans l’évaluation du comportement exact de l’économie cubaine.

D’une part, il s’agit d’une économie planifiée, mais qui prend en compte et reconnaît les signaux et les lois du marché. D’autre part, le secteur des Micro, Petites et Moyennes Entreprises. Tout d’abord, il y a des MPME d’État et des MPME privées non étatiques ; en d’autres termes, il ne s’agit pas seulement d’un secteur privé. Le secteur privé existait déjà à Cuba, mais il s’est développé, car une part importante de la production agricole est entre les mains d’agriculteurs privés et de coopératives agricoles.

Il y avait du travail indépendant, mais le problème était que sans le développement des MPME, le travail indépendant était confondu avec le travail autonome, et il a généré certaines articulations ou certaines relations qui étaient plus que du travail indépendant et qui devenaient des organisations.

IR - Il s’agissait déjà de petites entreprises avec des salariés.

M D-C - Des entreprises qui, même si elles n’étaient pas reconnues, travaillaient ainsi. En d’autres termes, ce que je pense, c’est que nous avons actualisé la situation que nous avions. Et nous avons proposé quelque chose de très cohérent : tirer parti de toutes les potentialités dont dispose le pays. Il s’agit donc d’une entreprise publique qui doit jouer un rôle fondamental dans la construction socialiste, mais qui dispose d’un secteur privé pour compléter son activité économique.

IR - Que représente aujourd’hui ce secteur privé ?

M D-C - Aujourd’hui, quand on parle de la dynamique des MPME, on dit : « Non, mais ils grandissent beaucoup ». Elles se développent, c’est un processus relativement nouveau, et disons que nous avons déjà environ 10 000 MPME. Mais l’un de nos concepts, dans le cadre de la construction socialiste, est que les principaux moyens de production sont entre les mains de l’État et sont représentés par des entreprises d’État. Par conséquent, le poids le plus important de l’économie se trouve dans le secteur public, sans nier l’importante contribution du secteur non public.

Je pense qu’il s’agit également d’un domaine relativement nouveau dans l’amélioration de notre système socio-économique. Nous devons maintenant corriger certaines distorsions dans les relations entre les entreprises d’État et les entités d’État avec les entités non étatiques, afin que toutes ces entités, en tant que membres d’un groupe d’acteurs économiques de notre société, contribuent au Plan national de développement économique et social et y soient intégrées. C’est pourquoi, dans le cadre d’échanges avec le secteur non étatique, avec le secteur des entreprises cubaines, nous sommes en train de mettre à jour tout un ensemble de réglementations afin que cela fonctionne de manière plus cohérente et stimule réellement l’économie du pays grâce à la contribution de l’État et à la contribution du secteur non étatique.

Nous insistons également sur le fait que nombre de ces entreprises sont constituées sur la base du concept d’entreprises de haute technologie et d’entreprises innovantes, et que nous pouvons les avoir dans le secteur public, car l’une des caractéristiques des MPME, qu’elles soient publiques ou privées, est qu’il s’agit d’entreprises qui, de par leur conception et leur mode de fonctionnement, s’adaptent plus rapidement aux changements et ont une plus grande capacité d’innovation. Elles sont plus petites, elles fonctionnent de manière plus flexible et, par conséquent, les contributions et la dynamique qu’elles peuvent apporter à l’économie sont très importantes.

IR - Pensez-vous que ce secteur va continuer à se développer ?

M D-C - Je pense que ce secteur continuera à se développer, qu’il continuera à faire partie de notre réseau d’acteurs économiques et qu’il ne sera pas l’ennemi de la révolution. C’est un secteur qui va contribuer, parce que, de plus, c’est un secteur qui a été créé dans les conditions de la Révolution. Bien qu’il y ait une tentative très directe, comme nous le savons, de la part du gouvernement des États-Unis d’essayer de transformer ce secteur en un secteur d’opposition à la Révolution.

Il y a maintenant une énorme contradiction, il y a des sénateurs, des membres du congrès, des leaders d’opinion aux États-Unis, qui disent que nous devons soutenir et donner de l’argent aux MPME pour en faire des agents du changement. D’autres affirment que les MPME doivent être supprimées, puisqu’elles sont engendrées par l’État cubain afin de se doter d’une façade. Eux-mêmes sont en contradiction. Une contradiction qui n’est pas générée à Cuba. À Cuba, elles font partie d’un tissu d’entreprises nécessaire pour continuer à avancer dans la construction socialiste, impliquées et engagées dans le Plan national de développement économique et social, et attentives à ce qu’il n’y ait pas de distorsions dans cet effort.

IR - Monsieur le Président, nous allons parler du COVID-19, bien que vous ayez prononcé des paroles importantes tout à l’heure, mais rappelons que Cuba, grâce à ses scientifiques, grâce à ses industries biopharmaceutiques, a été l’un des rares pays au monde à pouvoir vacciner toute sa population avec ses propres vaccins, ce qui est un exploit exceptionnel, surtout dans le contexte d’un pays sous blocus aux ressources limitées. Quelles leçons avez-vous tirées de cette crise ? Et surtout, quelles nouvelles contributions Cuba pourrait-elle apporter au monde en matière de santé ?

M D-C - Ramonet, je pense qu’il faut d’abord parler du fait que le monde a été secoué par le COVID-19, et que le monde devrait tirer des leçons de COVID-19. Je pense que la première leçon que le monde devrait tirer du COVID-19 est que nous devons consacrer plus de ressources, plus de financement, plus d’argent pour mettre en place, dans tous les pays, des systèmes de santé puissants, publics et résistants qui profitent à tous et pas seulement à une minorité.

D’autre part, la coopération internationale sur le COVID-19 doit être vue comme très importante, au contraire d’une attitude égoïste. J’ai espéré, peut-être de manière un peu idéaliste - c’est lié à nos convictions, à notre formation au sein de la Révolution - qu’après le COVID-19, le monde serait plus solidaire, le monde coopérerait davantage, le monde se complémenterait mieux, et c’est le contraire qui s’est produit : le monde est passé à la guerre, à l’augmentation des sanctions, aux blocus, à la construction de murs pour résoudre les problèmes internationaux. Toute la question des réseaux sociaux où il y a des destructions de réputations, de l’intimidation, de la méchanceté, des mensonges, des calomnies et, surtout, ce discours de haine, ce discours vulgaire, ce discours banal qui n’aide pas à améliorer les relations internationales.

Cela nous montre que nous avons besoin d’un nouvel ordre économique international qui soit inclusif, qui garantisse l’équité et la justice, qui soit solidaire, ce qui est le contraire de l’ordre économique international actuel.

Quelles leçons avons-nous tirées du COVID-19 ? Une première leçon concerne les enseignements que nous avons tirés des conseils du général d’armée Raúl Castro. Le COVID-19 faisait le tour du monde, les premières nouvelles du COVID-19 commençaient déjà à apparaître, il n’y avait pas encore de cas à Cuba - nous parlons de janvier 2020 - et Raúl nous a dit : nous devons étudier immédiatement ce qui se passe dans le monde et préparer un plan national pour faire face à l’épidémie.

En d’autres termes, nous avons appris que nous devions avoir la capacité de concevoir une stratégie de lutte contre le COVID-19 impliquant toutes les institutions de l’État, les institutions sociales, le secteur non étatique de l’économie, de sorte qu’en fin de compte, en tant que pays, nous puissions adopter un plan national qui nous permette d’anticiper la situation et de préparer les conditions nécessaires pour y faire face. C’est une première leçon, parce que c’est grâce à ce plan, grâce à cette stratégie que nous avons pu anticiper la situation.

IR - Vous avez commencé, en quelque sorte, avant que le COVID-19 ne se répande dans le monde.

M D-C - A nous préparer avant l’arrivée du premier cas. Cela signifiait former notre personnel aux expériences qui existaient dans le monde, étudier la maladie et d’autres choses que je vais expliquer maintenant, qui sont également des expériences et qui découlent de cela ; mais le concept qui englobe le plus ce que nous avons fait et ce que nous avons appris est la vision de Raúl, qui a dit : préparez une stratégie, préparez un programme, préparez un plan pour faire face à la maladie. Deuxièmement, la coopération internationale. Nous avons immédiatement envoyé des brigades médicales cubaines dans plus de 46 pays, où se trouvait alors, dans certains d’entre eux, l’épicentre de la maladie. En Italie, par exemple, en Lombardie. Cela nous a permis de soutenir ces personnes, de les aider, de coopérer. Mais nous avons aussi appris, nous avons appris ! Je me souviens que nous avions l’habitude, à chaque retour d’une brigade, de la rencontrer, et elle partageait toutes ses expériences, que nous intégrions au plan.