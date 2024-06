[Vidéo] Un accord militaire entre la Guinée équatoriale et la Russie (Mondafrique)

La Guinée Équatoriale et la Russie ont récemment signé un accord de formation militaire destiné à renforcer les capacités des forces armées équato-guinéennes. Ce partenariat stratégique permettra à des instructeurs russes de se rendre en Guinée Équatoriale pour former les militaires de divers corps de l’armée nationale.... Lire la suite

Accord de formation militaire entre la Guinée Équatoriale et la Russie La Guinée Équatoriale et la Russie ont récemment signé un accord de formation militaire destiné à renforcer les capacités des forces armées équato-guinéennes. Ce partenariat stratégique permettra à des instructeurs russes de se rendre en Guinée Équatoriale pour former les militaires de divers corps de l'armée nationale.