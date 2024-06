Washington déroule le tapis rouge pour le criminel de guerre Yoav Gallant (WSWS)

La visite du criminel de guerre et ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, à Washington, démontre une fois de plus le soutien de l’impérialisme américain au génocide israélien contre les Palestiniens de Gaza dans le cadre d’une guerre régionale qui vise l’Iran. Gallant, qui a tristement qualifié les Palestiniens d’«animaux humains» alors que les Forces de défense israéliennes (FDI) commençaient leur attaque génocidaire sur Gaza, a discuté de l’obtention d’armes américaines supplémentaires et de l’extension de la guerre au Hezbollah au Liban.

Gallant et son entourage auraient dû être arrêtés dès leur sortie de l’avion et transférés à la CPI pour y être poursuivis. Mais le ministre de la Défense n’avait rien à craindre lors de son voyage à Washington. Loin d’être tenu responsable de ses crimes barbares, Gallant a été accueilli à bras ouverts dans le cockpit de l’impérialisme mondial par des criminels de guerre maculés du sang des Palestiniens, des Irakiens, des Afghans, des Ukrainiens et des Russes. Ces criminels de guerre ne se lassent pas d’invoquer les préceptes du droit international pour dénoncer les cibles des guerres d’agression de l’impérialisme américain, mais ils refusent d’être liés par de telles contraintes alors qu’eux et leurs alliés poursuivent la défense de «l’ordre international fondé sur des règles».

Un récent rapport de l’ONU a accusé le régime israélien, dont Gallant et Netanyahou sont les principaux représentants, d’«extermination», de «crimes de guerre» et d’autres «crimes contre l’humanité». Le ministère de la Défense de Gallant supervise ce que le rapport décrit comme «l’une des armées les plus criminelles au monde». Cette armée a officiellement tué plus de 37.000 Palestiniens en moins de neuf mois, dont une grande majorité de femmes et d’enfants.

Gallant est arrivé à Washington presque exactement un mois après que Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a demandé des mandats d’arrêt contre lui et le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre. Il a supervisé le blocus inhumain de tous les produits de première nécessité dans la bande de Gaza, qui a entraîné la propagation de la faim, de la maladie et de la misère à une échelle effroyable. Le deuxième jour de l’assaut israélien sur Gaza, il a déclaré: «J’ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé.»

À la suite de sa discussion avec Gallant, Graham a fait remarquer que toute attaque du Hezbollah contre Israël qui franchirait le système de défense du dôme de fer serait «considérée comme une attaque iranienne contre Israël». Il a poursuivi:

Le monde doit tenir l'Iran pour responsable des actions de ses mandataires, y compris le Hezbollah, à ce moment crucial de la vie de l'État d'Israël. Un message clair doit être envoyé à l’Iran que s’ils essaient d’utiliser le Hezbollah pour détruire Israël, le régime iranien aura à faire à nous.

Les consultations de Gallant à Washington ont le caractère d’un conseil de guerre planifiant précisément la meilleure façon d’étendre la guerre à l’ensemble du Moyen-Orient, une perspective que de nombreux acteurs internationaux considèrent comme imminente. À la suite de l’annonce par les FDI mardi dernier que les plans opérationnels pour une guerre au Liban ont été «approuvés», le responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré lundi: «Le risque que cette guerre affecte le sud du Liban et s’étende à d’autres régions est chaque jour plus grand. Nous sommes à la veille de l’expansion de la guerre.» Selon la chaîne israélienne Channel 12, le gouvernement canadien a déjà envoyé du personnel militaire dans la région pour commencer à planifier l’évacuation de 45.000 citoyens canadiens au Liban lorsque la guerre éclatera.

Cette réalité est occultée par les médias officiels qui parlent des efforts du gouvernement Biden pour obtenir un «cessez-le-feu» à Gaza. Même les FDI ont déclaré que leurs opérations à grande échelle à Rafah, où plus d’un million de personnes ont été forcées de fuir depuis le début du mois de mai, touchaient à leur fin. Dans une déclaration récente, le ministère de la Défense de Gallant a parlé d’une «phase trois» dans le conflit à Gaza, caractérisée par des frappes de «faible intensité» visant à éliminer ce qui reste de l’infrastructure des Palestiniens après presque neuf mois de bombardements continus. Mais cela ne signifierait qu’un changement potentiel d’orientation de la guerre d’Israël de Gaza vers ce que Gallant et l’ancien membre du cabinet de guerre, Benny Gantz, appellent régulièrement le «front nord», c’est-à-dire le Hezbollah et le Liban.

La principale force d’escalade de la guerre dans toute la région est l’impérialisme américain. Comme l’a expliqué le World Socialist Web Site, Washington a pleinement approuvé la «solution finale» génocidaire d’Israël à la question palestinienne dans la bande de Gaza, dans le cadre de ses préparatifs pour une guerre visant à consolider l’hégémonie impérialiste américaine au Moyen-Orient, riche en énergie. Le Comité international de la Quatrième Internationale a lancé un avertissement perspicace dans une déclaration du 9 octobre dénonçant le lancement de l’assaut du régime sioniste en réaction aux événements du 7 octobre:

Les dirigeants impérialistes et leur chambre d'écho dans les médias ne s'opposent pas au «terrorisme» mais à l'opposition de masse à l'occupation et à la terreur infligée quotidiennement par Israël. Et ils le feront jusqu'à soutenir le génocide contre les Palestiniens et à l'étendre à une guerre régionale contre l'Iran, la Syrie et le Liban.

L’impérialisme américain s’oriente vers une guerre régionale contre l’Iran sur le front moyen-oriental d’une troisième guerre mondiale qui se développe rapidement. Les grandes puissances sont engagées dans un redécoupage impitoyable du monde qui vise à s’assurer l’accès aux matières premières, aux marchés et à l’influence géostratégique, ainsi qu’à surpasser et finalement à subjuguer leurs concurrents. Pour l’impérialisme américain, qui a mené plus de trois décennies de guerres ininterrompues au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique du Nord dans une tentative désespérée de compenser son déclin économique par l’utilisation de sa force militaire écrasante, la préservation de sa domination mondiale est en jeu. À cette fin, il est déterminé à infliger une défaite stratégique dévastatrice à la Russie en Ukraine et dans toute l’Europe de l’est, qui servira de tremplin à l’anéantissement de son principal rival économique, la Chine.

Dans ces conflits, les impérialistes nord-américains et européens sont prêts à commettre tous les crimes et à tout risquer, y compris le déclenchement d’une conflagration nucléaire qui remettrait en cause la survie même de l’humanité. C’est pourquoi les gouvernements des États-Unis, de l’Allemagne et des autres centres impérialistes soutiennent à bout de bras le génocide israélien et ont recours à une répression étatique brutale contre toute opposition à l’extermination des Palestiniens. Ils ont l’intention de mener leur guerre mondiale sur tous les fronts de manière tout aussi impitoyable et avec aussi peu de considération pour la vie de leurs victimes que le régime sioniste en a montré pour celle des civils palestiniens.

L’adoption du criminel de guerre Gallant par les deux partis de l’establishment politique américain souligne le contexte dans lequel le World Socialist Web Site a appelé à une manifestation le 24 juillet à Washington DC pour coïncider avec le discours prévu de Netanyahou devant le Congrès. Le comité de rédaction international du WSWS a écrit dans sa déclaration appelant au rassemblement:

L’objectif de cette manifestation, cependant, n’est pas simplement de protester contre Netanyahou, mais contre le rôle de l’impérialisme américain et de l’ensemble de l’establishment politique dans la direction, le financement, l’armement et la justification politique du génocide [...] Pour défendre ses bénéfices et le système de profit capitaliste, l’oligarchie financière conduit l’humanité vers un abîme. À la guerre permanente de la classe dirigeante, il faut répondre par la perspective d’une révolution permanente de la classe ouvrière, dont l’objectif stratégique est l’abolition du système des États-nations et l’établissement d’une fédération socialiste mondiale.

(Article paru en anglais le 25 juin 2024)