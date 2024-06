Les critiques de la dernière émission de Zelensky ne sont pas positives : ... Le sommet a servi des sornettes réchauffées sans valeur nutritive significative. Les points les plus importants n’ont même pas été discutés : ... La guerre se poursuivra jusqu’à ce que la destruction complète des forces ukrainiennes ne puisse plus être ignorée.

Zelensky change son plan de paix Article originel : Zelenski Changes His Peace Plan Moon of Alabama, 29.06.24

Le 28 juin, il a donné plus de détails (traduction automatique) :

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine présentera son plan de paix détaillé "cette année".

Le Président l’a annoncé lors d’une conférence de presse à Kiev.

« Il est très important pour nous de montrer un plan de fin de guerre qui sera soutenu par la majorité du monde. C’est la voie diplomatique sur laquelle nous travaillons. Tout ne dépend pas de nous, notre production de technologie, de drones et d’artillerie augmente vraiment, car nous devons être forts sur le champ de bataille. Parce que la Russie ne comprend que la force. Ce sont deux processus parallèles : être fort et élaborer un plan détaillé et clair, et il sera prêt cette année », a déclaré Zelensky.

...

Notez que le plan de paix ukrainien a longtemps été présenté par Zelensky. Il implique le retrait des troupes russes aux frontières. Cependant, de nombreux pays du monde (en particulier les représentants du "Sud global") le considèrent comme irréaliste.

Autrement dit, un nouveau plan sera probablement préparé.



Plus tôt, le président russe Poutine avait annoncé ses conditions pour un accord de paix permanent. Combien d’entre elles Zelensky acceptera-t-il dans son nouveau 'plan de paix'?