Aujourd’hui, j’explore la série controversée de Graham Hancock sur Netflix "Ancient Apocalypse." Hancock soutient que la civilisation humaine est plus ancienne que ce que suggère l’archéologie traditionnelle, effacée par une catastrophe il y a 12000 ans. Il présente des preuves physiques, des anomalies géologiques et des structures anciennes pour soutenir sa théorie... et pourtant, les médias mainstreams essaient de faire tourner un fil différent.