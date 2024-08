Consentement à la guerre : les think tanks et le conflit russo-ukrainien (MintPress News)

Les groupes de réflexion ont une définition bénigne du dictionnaire : une organisation qui rassemble des groupes de chercheurs interdisciplinaires pour effectuer des recherches sur des politiques, des questions ou des idées particulières allant de la politique sociale à la culture et à la technologie. Cependant, le grand aspect négatif tacite des think tanks est le pouvoir qu’ils exercent. Ils contrôlent l’information, façonnent et légitiment la politique gouvernementale et servent de salle d’attente pour les politiciens démis de leurs fonctions. Leur modèle économique bien établi vend de l’influence politique à Washington et fabrique le consentement des électeurs. Le complexe militaro-industriel, une industrie avidement à but lucratif, est le principal donateur de nombreux groupes de réflexion de premier plan, ce qui engendre un parti pris en faveur des solutions militaires et de la perpétuation de la guerre mondiale. Dans cet épisode de State of Play, nous examinons le monde belliciste des principaux groupes de réflexion dans le contexte de l’industrie de la défense et de la guerre en Ukraine. Comment fonctionnent-ils et comment ont-ils influencé la politique américaine à l’égard de la Russie ? La Russie est l’un des principaux adversaires géostratégiques de l’hégémonie mondiale occidentale et a été utilisée comme un épouvantail éternel pendant et après la chute de l’URSS pour justifier les dépenses de défense exorbitantes de Washington. Les ThinkThanks ont donc une incitation primordiale au profit pour pousser à une posture belliqueuse envers la Russie, car ils sont inextricablement liés à une industrie où la guerre ou la possibilité d’une guerre est rentable et où la paix ne parvient pas à produire des rendements trimestriels attrayants. Prenons la RAND Corporation comme étude de cas. Selon leur page À propos, « RAND est un organisme de recherche qui développe des solutions aux défis de politique publique pour contribuer à rendre les communautés du monde entier plus sûres, plus saines et plus prospères. »... Lire la suite