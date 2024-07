Des textos révèlent comment BFM s’est mise au service de Sarkozy, le « boss »

Mediapart



Des messages obtenus par des juges d’instruction montrent l’incroyable mobilisation de responsables et figures de la chaîne d’information en soutien de Nicolas Sarkozy au moment de la fausse rétractation de Ziad Takieddine. Révélations sur une manipulation.



« Chère« Chère Véronique, je suis là, je pense à vous, et si vous avez envie de vous exprimer je suis à votre disposition, on peut monter ce que vous voulez ! Je t’embrasse fort et transmets mes amitiés à NS. » Le 16 octobre 2020, alors que Mediapart vient d’annoncer que Nicolas Sarkozy a été mis en examen une nouvelle fois dans l’affaire libyenne (pour association de malfaiteurs), la journaliste Ruth Elkrief, alors sur BFMTV et aujourd’hui à LCI, lui envoie un message amical via sa chargée de communication Véronique Waché, et se met à sa disposition...





