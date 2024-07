En Ukraine, les meurtres de Russes qui se rendent divisent une unité dirigée par des Etatsuniens (New York Times)

En Ukraine, les meurtres de Russes qui se rendent divisent une unité dirigée par des Etatsuniens (archivé)

Article originel : In Ukraine, Killings of Surrendering Russians Divide an American-Led Unit (archived)

New York Times, 06.07.24





Un médecin allemand a déclaré qu’il était si troublé qu’il a confronté son commandant. D’autres se sont vantés de meurtres dans une conversation de groupe.

Caspar Grosse, un médecin allemand de cette unité, a dit avoir vu le soldat plaider pour des soins médicaux dans un mélange d’anglais et de russe. C’était le crépuscule. Un membre de l’équipe a cherché des bandages.

C’est à ce moment-là, a déclaré M. Grosse, qu’un camarade de soldat s’est faufilé et a tiré son arme dans le torse du soldat russe. Il s’est affaissé, respirant encore. Un autre soldat a tiré — « il lui a simplement tiré dans la tête », se souvient M. Grosse lors d’une entrevue.

M. Grosse a dit qu’il était tellement bouleversé par l’épisode qu’il a confronté son commandant. Il a dit avoir parlé au New York Times après ce qu’il considérait comme des meurtres injustifiés.

...

Dans un deuxième épisode, un membre élu a lancé une grenade et tué un soldat russe qui s’était rendu et qui avait les mains levées, selon une vidéo diffusée par The Times.

...

Dans un troisième épisode, des membres se sont vantés dans une conversation de groupe sur le meurtre de prisonniers de guerre russes lors d’une mission en octobre, les messages texte révèlent que...



