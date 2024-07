Keir Starmer fait face à un examen approfondi des allégations selon lesquelles il a protégé Jimmy Savile Article originel : Keir Starmer faces renewed scrutiny over allegations he protected Jimmy Savile Kit Klarenberg The Gray Zone

Alors que le nouveau premier ministre britannique, aligné sur le MI6, prend le pouvoir, des questions resurgissent sur la façon dont des dossiers clés sur le tristement célèbre pédophile britannique Jimmy Savile ont disparu sous sa direction.

En octobre 2012, un documentaire a révélé comment le vétéran des médias britanniques Jimmy Savile a agressé sexuellement des filles mineures vulnérables tout au long de sa vie. Cela a conduit à une éruption de rapports d’abus, couvrant des décennies, et des enquêtes officielles sur plusieurs institutions auxquelles Savile était lié. Aujourd’hui, l’ampleur de ses crimes et le nombre total de ses victimes sont inconnus. Il a néanmoins été confirmé que la BBC, le NHS, la police britannique et de nombreux journalistes avaient pleinement connaissance de ses perversions pédophiles et nécrophiliques bien avant sa mort.

En cours de route, il y a eu de nombreuses « occasions manquées » pour arrêter les crimes sexuels à l’échelle industrielle de Savile. Plus concrètement, en 2007, la police a pris contact avec un certain nombre de femmes qui étaient venues témoigner qu’elles avaient été agressées et violées par Savile, ce qui a conduit la star à être interrogée par la police au sujet des allégations. Cette enquête a toutefois été fermée et n’a jamais été publiquement reconnue. Les détails sur la façon dont l’enquête a été torpillée n’ont émergé que beaucoup plus tard, impliquant à la fois les agents enquêteurs et le Crown Prosecution Service (CPS)...



